報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年9月16日星期一
伍禮賢 光證點股
投資策略
美本周勢減息 港P料暫不跟減 分析：美息須至少減半厘 港才降P
減定存息較降P 更助降資金成本
陳茂波：未來數月再公布發零售債
招商永隆：跨境客帶動 AUM增逾15%
中國鐵建發35億票據 票息2.6厘
內地促銀行保險業加強App管理
瑞銀蘇安淳：美料連環減息 趁調整吸美股
資金料流出美元貨幣基金 利全球股債
看好東南亞瑞士股市
特朗普若勝選 利美小型股
瑞銀6月看好後金價升一成 現逐步減持
幂源改業務結構 提高毛利率
澳門旅客增 10月賭收料疫後新高 12酒店十一檔期爆滿 全月入住率看升
業界未看好貴賓博彩 角子機受遊客歡迎
AI規劃旅遊行程料成新潮流
創辦人24歲 三度創業
目標擁百萬 須先有穩定收入嚴守紀律儲蓄
環球經濟數據
金子：減息預期消化 匯控Call 24475
張兆聰：「三桶油」落後 可博反彈
張兆聰：美股踏傳統旺季 現加倉勝算高
伍禮賢：憧憬實現盈利 嗶哩嗶哩上望132元
涂國彬：通脹就業數據無礙金價續新高
陳大為：聯儲局料現持續滯脹？
袁國守：減息周期來到 買長債
謝偉銓：善用土地物業提升文化體育設施
《幫你格價》：家居保水損自負額或因樓齡提高
沈永年：內地牙科收費親民
陳正犖：日央行官員放鷹 看淡歐元兌日圓
許健生：蘋果華為正面交鋒
溫傑：盛業主攻普惠金融 結合科技與產業
袁國守：議息前先作壁上觀
林少陽：傾向美聯儲只減息1/4厘
技術取勝：中電信處上升通道
李聲揚：成功仍需有「天分」
蔡金強：人生最好是簡單
艾雲豪：解決環境問題 資本主義成「關鍵角色」
李順威：股市反彈持續 乘低買入再現
劉思明：「中特估」現水平吸 值博率更高
瑞銀亞洲：期金走高破頂 紫金購23723
摩根大通亞洲：曾突破5.5算 日港購10370
周顯：大公司誤買造假帳項目必有內鬼
王弼：美CPI為何難以反彈？
曾淵滄：整治結束 科網ATM料再領風騷
湯文亮：香港正在「度小月」
陳永傑：蝕讓也要講實力
廖偉強：市道現回暖信號
布少明：減息前夕 豪宅客搶閘出擊
馬泰陽：一手撻訂料放緩
十大屋苑九成「供平過租」 分析：減息周期將臨 買賣成交將轉活
泓景臺3房990萬沽 一手業主帳賺兩倍
一手續淡靜 半月錄275宗成交
維港‧雙鑽會所連園林面積逾3.2萬呎
港島三大購物區商舖 上月空置率微升
壽臣山南天第洋房 洋溢貴氣
栢慧豪園均呎9287元 兩年跌25%
新銀債保底息4厘 長者恩物
伍禮賢：憧憬實現盈利 嗶哩嗶哩上望132元
【明報專訊】港股業績高峰期剛過，回顧次季大型科企業績，總體表現不一，當中不乏具亮點的股份，例如嗶哩嗶哩（9626）。
相關字詞﹕
財經專欄
光證點股
伍禮賢
上 / 下一篇新聞
美本周勢減息 港P料暫不跟減 分析：美息須至少減半厘 港才降P
減定存息較降P 更助降資金成本
陳茂波：未來數月再公布發零售債
招商永隆：跨境客帶動 AUM增逾15%
中國鐵建發35億票據 票息2.6厘
內地促銀行保險業加強App管理
瑞銀蘇安淳：美料連環減息 趁調整吸美股
資金料流出美元貨幣基金 利全球股債
看好東南亞瑞士股市
特朗普若勝選 利美小型股
瑞銀6月看好後金價升一成 現逐步減持
幂源改業務結構 提高毛利率
澳門旅客增 10月賭收料疫後新高 12酒店十一檔期爆滿 全月入住率看升
業界未看好貴賓博彩 角子機受遊客歡迎
AI規劃旅遊行程料成新潮流
創辦人24歲 三度創業
目標擁百萬 須先有穩定收入嚴守紀律儲蓄
環球經濟數據
金子：減息預期消化 匯控Call 24475
張兆聰：「三桶油」落後 可博反彈
張兆聰：美股踏傳統旺季 現加倉勝算高
伍禮賢：憧憬實現盈利 嗶哩嗶哩上望132元
涂國彬：通脹就業數據無礙金價續新高
陳大為：聯儲局料現持續滯脹？
袁國守：減息周期來到 買長債
謝偉銓：善用土地物業提升文化體育設施
《幫你格價》：家居保水損自負額或因樓齡提高
沈永年：內地牙科收費親民
陳正犖：日央行官員放鷹 看淡歐元兌日圓
許健生：蘋果華為正面交鋒
溫傑：盛業主攻普惠金融 結合科技與產業
袁國守：議息前先作壁上觀
林少陽：傾向美聯儲只減息1/4厘
技術取勝：中電信處上升通道
李聲揚：成功仍需有「天分」
蔡金強：人生最好是簡單
艾雲豪：解決環境問題 資本主義成「關鍵角色」
李順威：股市反彈持續 乘低買入再現
劉思明：「中特估」現水平吸 值博率更高
瑞銀亞洲：期金走高破頂 紫金購23723
摩根大通亞洲：曾突破5.5算 日港購10370
周顯：大公司誤買造假帳項目必有內鬼
王弼：美CPI為何難以反彈？
曾淵滄：整治結束 科網ATM料再領風騷
湯文亮：香港正在「度小月」
陳永傑：蝕讓也要講實力
廖偉強：市道現回暖信號
布少明：減息前夕 豪宅客搶閘出擊
馬泰陽：一手撻訂料放緩
十大屋苑九成「供平過租」 分析：減息周期將臨 買賣成交將轉活
泓景臺3房990萬沽 一手業主帳賺兩倍
一手續淡靜 半月錄275宗成交
維港‧雙鑽會所連園林面積逾3.2萬呎
港島三大購物區商舖 上月空置率微升
壽臣山南天第洋房 洋溢貴氣
栢慧豪園均呎9287元 兩年跌25%
新銀債保底息4厘 長者恩物
美本周勢減息 港P料暫不跟減 分析：美息須至少減半厘 港才降P
減定存息較降P 更助降資金成本
陳茂波：未來數月再公布發零售債
招商永隆：跨境客帶動 AUM增逾15%
中國鐵建發35億票據 票息2.6厘
內地促銀行保險業加強App管理
瑞銀蘇安淳：美料連環減息 趁調整吸美股
資金料流出美元貨幣基金 利全球股債
看好東南亞瑞士股市
特朗普若勝選 利美小型股
瑞銀6月看好後金價升一成 現逐步減持
幂源改業務結構 提高毛利率
澳門旅客增 10月賭收料疫後新高 12酒店十一檔期爆滿 全月入住率看升
業界未看好貴賓博彩 角子機受遊客歡迎
AI規劃旅遊行程料成新潮流
創辦人24歲 三度創業
目標擁百萬 須先有穩定收入嚴守紀律儲蓄
環球經濟數據
金子：減息預期消化 匯控Call 24475
張兆聰：「三桶油」落後 可博反彈
張兆聰：美股踏傳統旺季 現加倉勝算高
涂國彬：通脹就業數據無礙金價續新高
陳大為：聯儲局料現持續滯脹？
袁國守：減息周期來到 買長債
謝偉銓：善用土地物業提升文化體育設施
《幫你格價》：家居保水損自負額或因樓齡提高
沈永年：內地牙科收費親民
陳正犖：日央行官員放鷹 看淡歐元兌日圓
許健生：蘋果華為正面交鋒
溫傑：盛業主攻普惠金融 結合科技與產業
袁國守：議息前先作壁上觀
林少陽：傾向美聯儲只減息1/4厘
技術取勝：中電信處上升通道
李聲揚：成功仍需有「天分」
蔡金強：人生最好是簡單
艾雲豪：解決環境問題 資本主義成「關鍵角色」
李順威：股市反彈持續 乘低買入再現
劉思明：「中特估」現水平吸 值博率更高
瑞銀亞洲：期金走高破頂 紫金購23723
摩根大通亞洲：曾突破5.5算 日港購10370
周顯：大公司誤買造假帳項目必有內鬼
王弼：美CPI為何難以反彈？
曾淵滄：整治結束 科網ATM料再領風騷
湯文亮：香港正在「度小月」
陳永傑：蝕讓也要講實力
廖偉強：市道現回暖信號
布少明：減息前夕 豪宅客搶閘出擊
馬泰陽：一手撻訂料放緩
十大屋苑九成「供平過租」 分析：減息周期將臨 買賣成交將轉活
泓景臺3房990萬沽 一手業主帳賺兩倍
一手續淡靜 半月錄275宗成交
維港‧雙鑽會所連園林面積逾3.2萬呎
港島三大購物區商舖 上月空置率微升
壽臣山南天第洋房 洋溢貴氣
栢慧豪園均呎9287元 兩年跌25%
新銀債保底息4厘 長者恩物
prev
next
相關新聞
張兆聰：美股踏傳統旺季 現加倉勝算高
涂國彬：通脹就業數據無礙金價續新高
陳大為：聯儲局料現持續滯脹？
袁國守：減息周期來到 買長債
謝偉銓：善用土地物業提升文化體育設施
《幫你格價》：家居保水損自負額或因樓齡提高
沈永年：內地牙科收費親民
陳正犖：日央行官員放鷹 看淡歐元兌日圓
許健生：蘋果華為正面交鋒
溫傑：盛業主攻普惠金融 結合科技與產業