目標擁百萬 須先有穩定收入嚴守紀律儲蓄

目前跟父母同住，樓已供滿，住屋方面沒有壓力，個人平均每月花費約8000元。由於最近他開始修讀碩士課程，尚有10萬元學費需定期繳交，因此仍努力兼職賺學費，惟家用暫時停給父母。

Calvin自言是理財混亂的人，過去花錢無節制，經常欠下大批卡數，最終他剪掉信用卡，將收入存放在不同戶口，限制消費，才逼到自己儲錢。由於他現在正進修，收入大減下，收支情况更難預料，他想向理財專家請教，Designer在收入不穩定的情况下，應如何有效率地儲蓄及管理開支，他更希望40歲時能儲到100萬元，作為置業或者開辦個人畫室之用，這目標對他來說，是否太大想頭？Calvin想知道：

1）就當現在只有零資產，40歲儲到100萬元，條數應該如何計算？建議每月要投入幾多錢，以及買哪類產品等？

2）未有穩定資產同收入，就算有100萬元，開畫室是否穩陣？以現時租金計，可以頂到何時呢？

筆者回覆：

Calvin希望在40歲儲到100萬元作置業或者開辦個人畫室自用，對於沒有穩定收入的你，是有相當的難度！始終財富增值都有不變的定律：1）如何運用手持的資產投資作財富增值、 2）須維持日積月累的收入儲蓄、 3）增加額外收入來源提升個人資產能力。

因你已預算將來還有10萬元的碩士課程學費必需繳付，故你現手持的現金和股票只能留守作學費及應急生活費，不能胡亂投資免得招致損失。在住屋上因與父母同住，個人平均開支每月約8000元。但如何達成你個人目標儲蓄到100萬元，最大的障礙始終離不開現時不能提供穩定收入的來源和欠缺資產增值。

首先，我希望Calvin在修讀碩士課程同時，去尋找兼職來作生活費及儲蓄的來源。當然可帶給你穩定兼職收入的工種（例如：公私型機構的短期文職工作、快餐店樓面或零售業的前線銷售等），未必符合你個人工作選擇的要求，你要達成你的目標便必須嚴守每月能賺取18,000元作生活及儲蓄的基本的要求。當中的8000元是你的基本生活費，而餘下的10,000元便是你目標儲蓄的基本需要。當你有相當金額的儲蓄後，才考慮個人的投資經驗及風險承受程度，再選擇合適的投資產品。

究竟為何要在40歲前儲蓄到100萬元作置業首期還是開設個人畫室的成本？在來信中Calvin沒有清晰地解釋。訂立目標去儲蓄是很重要，但訂立目標的根本及衡量個人增值能力才是確立儲蓄目標的大前提。究竟100萬元能撰擇哪個地區及用作多少價值物業的首期開支？除了選擇私人物業外，曾否考慮借助港人港地的政策來上車？另外，如何合乎將來銀行對業主的按揭收入要求？

此外，若果100萬元儲蓄達標後，要開設畫室視乎你選擇什麼地區、規模、設施和畫室的實用面積作基本開支的預算。一般約500呎的畫室、位於鄰近港鐵站的工廠區租金約15,000元，聘請一位導師加自己人工合共工資約為32,000元，管理費及其他雜費每月約為8000元。在租務上要繳付兩個月的上期按金，再加裝修及添置雜費約8萬元，假設兩者合共花費11萬元，將100萬元的儲蓄減去開支後，餘下的89萬元便是約18個月的營運開支。

Calvin要好好裝備自己，增強個人溝通能力、學習創立生意的基本概念、市場推廣、資金運用的重要才去創業吧。以上的問題，希望Calvin能深思熟慮分析後，再訂立可行實質儲蓄目標來加以實踐。

余淑穎美聯金融高級副總裁

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