業界未看好貴賓博彩 角子機受遊客歡迎

客人未能攜巨款 料轉碼較弱

林繼光料中秋節檔期生意平穩，對於十一國慶檔期7天假期，他說：「旅客會因為在之前累積了消費力，有望帶動業界營運表現，加上訪客數量不少，料表現不致太差，但是他亦料在內地旅客消費降級下，未致對貴賓博彩業界帶來太大驚喜。」

林繼光更稱，由於博監局近期嚴查進場疊碼證件，換言之中介人有需要和疊碼簽約才能夠運作，因此影響到很多疊碼未能夠帶客人穿梭不同賭場博彩。據他理解，有些只有少數客人的疊碼仔近期索性暫停工作。即使有客人過來，亦由於客人未能夠如過往攜來巨款，因此料轉碼較前為弱，料貴賓博彩市場表現繼續疲弱。

貴賓博彩市場佔比縮至20%

馬浩文亦指出，貴賓博彩市場受到經濟環境影響，佔整體博彩市場已經縮至20%。不過，角子機博彩則有另一番光景，表現不俗，只是受到政府政策所限，未能夠增加更多角子機。他們在十六浦的娛樂場內做好間隔及供應角子機滿足市場需求。