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經濟
封面故事

特朗普若勝選 利美小型股

【明報專訊】瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher）上文已分析美國聯儲局本周料開始連環減息對全球股債市場的影響，跟着他將分享對將於11月初進行的美國總統大選的看法，指美國共和黨候選人、前總統特朗普一旦勝選，料會推出不少支持美國本土經濟發展的政策，利好美國小型股。

雖然特朗普與民主黨候選人、現任美國副總統賀錦麗在當地時間上周二晚上進行總統選舉電視辯論後，不少評論指賀錦麗表現較好，但瑞銀財富管理蘇安淳認為，特朗普與賀錦麗是次選情仍相當接近，暫難以預測哪人會入主白宮，而致勝關鍵是要取得較多的游離票。

蘇安淳表示：「你要知道，目前在美國約40%選民不論如何也會投票給特朗普，因為他們是共和黨人，有生以來從未投票支持其他政黨的候選人，而同時亦有約40%選民屬民主黨人，一直只投票支持民主黨候選人，在此背景下，哪名候選人可以在餘下約20%游離票中取得較多支持便屬致勝關鍵，我難以就此提供答案，原因是特朗普及賀錦麗現時在關鍵的搖擺州中差距非常微弱，因此暫時勝選機率均等，這是一場非常非常接近的競賽。」

白宮國會倘分治 推激進政策機率減

除了由特朗普或賀錦麗勝出11月總統大選外，蘇安淳認為亦要留意參眾兩院部分議席改選結果，指若由特朗普勝出總統大選及由共和黨控制參眾兩院（red sweep、紅色浪潮）抑或由賀錦麗勝出總統大選及由民主黨控制參眾兩院（blue sweep、藍色浪潮），兩黨之間的制衡便會減少，當權者比較容易推出激進的政策，不利股市中長期表現，故市場比較希望出現白宮及國會分治的情况。

瑞銀財富管理對美國大選的情景概率假設是，賀錦麗贏得總統但國會分治的概率為40%，共和黨大獲全勝（紅色浪潮）的概率為35%，民主黨大獲全勝（藍色浪潮）的概率為15%，特朗普贏得總統但國會分治的概率為10%。

特朗普擬加徵中國60%關稅或屬談判籌碼

蘇安淳指出，瑞銀財富管理目前已就美國總統大選可能出現的各種情况預先制定不同投資策略，待11月初選舉結果出爐後，便會根據結果執行某一投資策略。他舉例說，特朗普及賀錦麗有截然不同的本土經濟政策，例如特朗普及賀錦麗分別傾向減稅及加稅，但假如特朗普當選後一如選舉時所言將向所有國家入口美國產品加徵10%關稅，部分關稅始終會轉嫁予美國消費者，對於美國消費者來說也屬變相加稅。

與特朗普在2016年競選時大打「中國牌」、預告向中國加徵關稅不同，蘇安淳認為，特朗普上周二與賀錦麗電視辯論時，已相對減少拿中國說事，故他相信，假如特朗普勝出11月總統大選及於明年1月上任，未必會如競選時所說向中國徵收60%關稅，可能是以此來作為談判籌碼，換取中國在其他方面的讓步，例如在美國投資興建工廠創造就業。

蘇安淳續說，正正由於特朗普向來重視發展美國本土經濟，他一旦再次執掌白官，料會推出不少相關政策，這便有利小型美股。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕關稅 美國總統大選 美國小型股 瑞銀財富管理蘇安淳（Adrian Zuercher）

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