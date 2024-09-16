資金料流出美元貨幣基金 利全球股債

股債平衡投資組合 可分散風險

蘇安淳表示，近月高息環境下，美元定期存款或美元貨幣市場基金每年可提供5%或以上回報，這無疑是不俗的，但隨着減息周期即將來臨，這些都已經接近終點，而他獲客戶授權管理的投資組合，目前持有現金的比例非常低，故他給投資者的忠告也是這樣：「應留意短期全球股市債市會否出現調整及把握由此帶來趁低吸納的機會，這會比在未來12個月繼續持有現金好，否則等12個月全球股市債市價格進一步上升後，屆時可能便成為最後一批拿着現金要去追貨的人。」

美國10年期孳息率上周五收報3.6513厘，較去年10月23日高位5.0187厘已回落不少，反映期內債價已上升不少，這也大致反映全球整體債市的情况。蘇安淳認為，建立一個平衡的投資組合，即同時持有股票及債券是非常重要的，因為這樣可以分散風險，此規律亦適用於現市况。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]