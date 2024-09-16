瑞銀蘇安淳：美料連環減息 趁調整吸美股

明報記者 葉創成

美國政經局勢屬上周投資市場焦點，共和黨候選人特朗普及民主黨候選人賀錦麗當地時間上周二進行總統選舉辯論後，美國勞工部上周三公布上月剔除食品及能源價格的核心消費者物價指數（CPI）按年增長3.2%，仍高於聯儲局2%通脹目標，而且按月亦上升0.3%，不單是連續第二個月升幅擴大，也是4個月以來最大升幅，令人擔心美國通脹掉頭回升，拖慢聯儲局料本周開始的減息步伐；《Money Monday》上周五在專訪中請教瑞銀財富管理蘇安淳，他對美國減息步伐頗樂觀，預料聯儲局將會連環減息，有可能在本周至明年6月共7次議息會議每次均會減息0.25厘、累積減幅高達1.75厘，若當地經濟增長放緩的情况比預期嚴重，不排除減息力度會更大。

蘇安淳首先分析上周三公布的上月美國核心CPI數據，他表示：「美國上月核心CPI的確按月回升，但這在預期之內，而且估計只是短暫走勢，中長期料仍將逐步回落至聯儲局2%的政策目標。原因之一是租金屬美國核心CPI最重磅組成部分，而領先指標顯示目前美國租金升幅已顯著放緩，這將會反映於將來的核心CPI數據上。」

美息5.5厘屬過緊 經濟通脹放緩須減息

另外，蘇安淳指出，從國際油價近日回落至近3年低位可見，市場擔心美國經濟未來12個月將出現衰退。他強調，瑞銀財富管理並不預期美國經濟未來12個月出現衰退，但期內當地經濟增長放緩料屬無可避免，這樣的話，在通脹受控的前提下，聯儲局有必要調整目前偏緊的貨幣政策。

蘇安淳表示：「你應該記得，美國通脹在2022年曾失控飈升，當時聯儲局覺得貨幣政策已落後於形勢，因此決定非常進取地加息（見圖1），也只有這樣才能把失控的通脹盡快壓下來，但這樣做便難免令貨幣政策過緊，目前聯邦基金利率上端高達5.5厘便是在此背景出現的。但既然美國通脹現已從2022年高位顯著回落，經濟增長料亦將放緩，聯儲局將開始減息，這是十分明確的。」

料美聯儲未來6至9個月每次會議均減息

至於美聯儲本周中議息會議的減息力度，蘇安淳估計會是0.25厘、而非0.5厘，他解釋：「根據歷史往績，聯儲局大部分減息周期也是由減息0.25厘開始的。也就是說，除非出現一些大型事件，當局才會一開始便減息0.5厘；在正常的情况下，他們總是會首先減息0.25厘。」

蘇安淳強調，由於目前美國聯邦基金利率上端高達5.5厘，反映貨幣政策屬過緊，故即使聯儲局本周減息0.25厘，也並不代表聯儲局已採取寬鬆的貨幣政策，而只是由過緊的貨幣政策開始回歸至中性而已，故減息料陸續有來，在未來6至9個月每次議息會議均會減息0.25厘。

美股盈利增長持續 標指可再創新高

根據蘇安淳的預測，美聯儲未來6至9個月每次議息會議均會減息0.25厘，而《Money Monday》翻查美聯儲網站，美聯儲在當地時間本周三、11月7日及12月18日均會舉行議息會議，明年議息會議的時間均未公布，而按慣例，當局在1月、3月、5月及6月均會有議息會議。也就是說，包括本周三的議息會議，未來6個月及9個月料分別有5次及7次議息會議，假如每次均減息0.25厘的話，累積減息幅度分別達1.25厘及1.75厘。蘇安淳強調，假如美國經濟增長放緩情况比預期嚴重，出現更大的衰退陰霾，減息力度料會更大。

參考上述美聯儲連環減息的預測，目前在全球投資市場應該如何部署呢？蘇安淳表示，此宏觀環境對美國股市屬正面。他解釋，假如美國GDP未來12個月按年實質增長放緩到2%至2.5%，而通脹率亦回落到2%至2.5%，GDP名義增長便達4%至5%，因此當地上市公司營業額可望亦增長4%至5%，再加上利潤率上升，錄得高單位數的盈利增長是一件容易的事，因此美股標指亦可望在未來12個月突破7月16日歷史高位5669點再創新高。

標指升勢料由龍頭科企擴至其他股份

至於在美股中如何選股呢？蘇安淳認為，在目前美股標指500隻成分股中，受惠人工智能熱潮去年以來股價已經急升的「7隻龍頭科技股」（Magnificent 7）現時估值昂貴，而其餘493隻成分股估值則並不昂貴。他分析，由於「7隻龍頭科技股」過去兩年盈利增長遠高於其餘493隻標指成分股，故「7隻龍頭科技股」股價大幅跑贏亦屬合理，惟向前望的話，他認為兩者之間盈利增長差距將會顯著收窄，故他預測其餘493隻標指成分股將再次成為市場焦點。

蘇安淳表示：「過去兩年這493隻標指成分股股價普遍沒有上升，故目前估值亦相對不貴，未來當這些上市公司受惠減息及其他利好因素，盈利增長開始加快，一些尚未就此進行配置的投資者便會開始買入。也就是說，過去兩年美股升勢集中在少數股份，未來升勢可望擴散至更多股份。」

未來1個多月美股倘波動 屬低吸機會

至於美股的入市時機， 蘇安淳指出，經過過去兩年美股大幅跑贏全球其他主要股市後（見圖2），投資者應明白低配美股所帶來的教訓。他續說，每年9月及10月美股均會比較波動，其中一個原因是不少美國上市公司10月公布的第三季業績時傾向也會為未來業績發「盈警」，拖累股價下跌，而今年11月初將舉行美國總統大選，故假如美股未來一個多月也出現波動的話，他不會感到意外，並且會視此為趁低買入的機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]