陳茂波：未來數月再公布發零售債

陳茂波解釋，基建需要借助金融的力量加速推動，通過不同類型和年期的債券，將尋求長遠和穩定回報的資金，引導往支持不同類型的基礎建設，擴大發展容量，可促進整體經濟更好發展。他續指出，政府發債除盼望達到金融更普惠的目的外，亦希望提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」和「獲得感」。

陳茂波指出，上周政府公布銀債發行詳情，如利息跟通脹掛鈎並保證不少於4厘，考慮到當前的利息環境和市場情况，包括預期美國聯儲局本周議息後將啟動減息周期等因素，認為本次銀債訂下相當吸引的條件和安排。陳續稱，是次銀債集資所得，會撥入「基本工程儲備基金」，以支持推進不同的基建項目，認購銀債的長者除可得到穩定利息收入，也為長者生活的社區和香港的建設作出貢獻，形容銀債為「多贏的投資」。