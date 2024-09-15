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經濟

歐盟擬下周三表決提高華電動車關稅

【明報專訊】繼美國落實自本月27日起，將中國內地製造的電動車關稅稅率上調至100%，彭博引述消息人士稱，歐盟計劃於下周三（25日）就提高中國製造的電動車關稅稅率投票，若獲通過，關稅將於11月實施，為期至少5年。另外，歐盟已拒絕中國電動車製造商提出對歐盟的最低進口報價承諾提議。

拒華電動車最低進口報價承諾

歐盟委員會計劃對中國製造的電動車徵收比現行關稅10%為高的稅率，其中比亞迪（1211）的稅率為17%，吉利（0175）稅率為19.3%，上汽則達36.3%，有關建議屆時由歐盟27個成員國投票，若要反對，需得代表歐盟人口65%的15個歐盟成員國多數投票。

另外，歐盟表示，已審查內地電動車製造商提出的最低進口報價承諾，但全部拒絕。歐盟發言人指出，審查重點在於有關提議能否消除補貼的影響及能否有效監督和執行，結果認為有關提議均不符合相關要求。

歐盟中國商會發聲明表示，對有關決定表示極大失望與強烈不滿。不過，國家商務部部長王文濤將訪問歐洲，與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，磋商有關歐盟對中國製造的電動汽車反補貼案。

美下周五起上調華進口產品關稅

另外，美國貿易代表辦公室周五公布，自下周五（27日）起，落實大部分總統拜登5月公布一系列上調中國進口產品關稅稅率，包括電動車、太陽能電池和電動汽車電池，料影響每年約180億美元的進口貨品。

相關字詞﹕美國貿易代表辦公室 電動車 歐盟 關稅

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