納指標指錄今年最大單周升幅

美國減息預期加快更利好中小型股表現，羅素2000指數上周五升2.49%，跑贏大市。消息亦刺激歐洲股市做好，德國DAX指數升0.98%，法國CAC40指數升0.41%，英國富時100指數升0.39%。

中小型股上周五跑贏大市

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos周四撰文，指聯儲局正考慮本月按照常規減息0.25厘或一次過減0.5厘，帶動交易員再次提高減息0.5厘的預期。上周五美國10年期國債孳息率跌至去年6月以來低位，上周累跌5.29點子（1厘等於100點子），至3.65厘，2年期債息降至去年3月以來低位，全周跌6.38點子，至3.58厘。

據芝商所FedWatch工具，期貨市場交易員上周五預期本月減息0.5厘概率為50%，較一周前增加20個百分點，預期至年底減息1.25厘概率為41.3%，減息1厘概率為33.2%。

彭博調查：經濟學家普遍料減息1/4厘

不過，彭博向46名經濟學家進行調查，普遍預期本周只減息0.25厘，多數經濟學家認為，當局會選擇更為漸進速度減息，全年只會漸進式累減0.75厘，在9月及隨後兩次議息各減0.25厘，此次減息周期最終會將利率降至3厘。

市場更關注聯儲局對及後減息的看法，經濟學家對此看法較分歧，44%經濟學家認為當局會在議息聲明，承認進一步減息的可能，31%受訪者更預期當局會更明確表達將進行一系列減息，惟25%經濟學家認為當局不會進一步調整政策指引。至於經濟前景，超過四分之三經濟學家認為，未來12個月美國經濟或會繼續擴張。