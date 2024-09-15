內地70大中城市一二手住宅均價跌幅擴

首8月房地產開發投資跌10.2% 超預期

統計局數據顯示，首8個月全國房地產開發投資6.93萬億元（人民幣，下同），按年下跌10.2%，跌幅多於較市場預期的10%。不過，銷售降幅收窄，首8個月新建商品房銷售額為5.33萬億元，下降23.6%，方正證券指單計8月銷售額為6400億元，按年跌17.2%，較7月降幅收窄1.3個百分點，該行指高基數影響逐漸減弱，政策持續優化但仍存提升空間，銷售見底徵兆持續顯現，現時仍需政策進一步支持。

高盛報告指出，高頻追蹤數據顯示，9月初至今30個城市的新房交易量按年下降 25.4%，在一線城市帶動下，主要城市的庫存月數從7月的27.2降至8月的26.9。該行預計當局會在未來數月推出更多房地產寬鬆措施，包括進一步放寬一線城市的購房限制和降低按揭貸款利率，不過三四線城市和民企相關的房地產市場持續疲弱，措施只能支持市場在未來數年出現「L形」復蘇。

截至8月底住宅待售面積按年增21.5%

截至8月底，商品房待售面積7.38億平方米，按年增長13.9%，其中住宅待售面積增長21.5%。首8個月房地產開發企業房屋施工面積按年下降12%，其中住宅施工面積下降12.6%，均較首7個月降幅略為改善。統計局指一系列政策措施作用下，部分指標跌幅收窄。當前房地產市場繼續調整，但未來市場仍具有較大潛力和空間，當局繼續加快各項政策落實，促進市場逐步實現平穩健康發展。