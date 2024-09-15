明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

Burberry十年換4舵手 圖挽品牌形象

【明報專訊】Burberry股價頹勢未止，7月正好迎來新任行政總裁Joshua Schulman，外界料或有一番新氣象。Joshua Schulman曾於Coach任品牌主席3年，其間為Coach扭轉乾坤，為Burberry股東帶來憧憬。有金融界人士認為，Joshua Schulman會將Coach方針套用在Burberry，靠節約、促銷走出困境，挽救股價，令Burberry避免成為併購目標。

新CEO或套用Coach方針

Burberry過往10年多達4名行政總裁主理，力圖拯救品牌形象，提升至高端品牌，卻未能令投資者安心。

至於今年7月上任的Joshua Schulman則被賦予厚望，其成名作是於2017至2020年出任Coach品牌主席，任內向渴求社會地位的奢侈品消費者（aspirational luxury shoppers）推廣品牌，最終改善公司銷售及經營溢利，扭轉頹勢。

Bernstein全球奢侈品分析主管Luca Solca預料，Joshua Schulman將會改變Burberry方針，由品牌升級轉為「英國Coach」策略，為公司起死回生，包括削減開支、加倍投資於特賣場、與折扣零售商多加接觸等。Bernstein分析，Burberry業績頹敗，隨時成為併購目標，但新方針有望提振業績，推高股價，降低併購機率。

外界預料Joshua Schulman會於今年11月交出其救亡策略，但此前可能先於人事着手。有外媒報道，Burberry正與獵頭公司接洽，密謀換走現任主席Gerry Murphy。

Smead資本管理行政總裁Cole Smead也是Burberry股東，提議Joshua Schulman可索性兼任主席一職，以便落實策略，挽回投資者信心。他又稱，Burberry今次早就落後於人，故相信會較同業更早解決自身問題，甚至最終有望重新染藍，重返英國富時100指數。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞