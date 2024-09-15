內地豪客爆買不再 奢侈品股陷寒冬

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、路透社、CNBC、《金融時報》、瑞士資訊

今年多家奢侈品企業發布業績與預測，均顯疲軟乏力。Gucci母公司Kering（泛歐：KER）第二季銷售按年跌11%，又稱中國經濟增長明顯減速，拖累公司上半年表現，期內經營收入按年急跌42%，料下半年續跌約30%。Hugo Boss（德：BOSS）第二季經營溢利按年大跌42%，點名指主要市場中國、英國兩地市場環境續弱，兼削全年預測。

至於LVMH（泛歐：MC）第二季收入亦告回落，皮革產品業務收入按年增幅由去年21%大幅放緩至1%，歸因於日本外亞洲銷售疲軟，旗下珠寶品牌Tiffany有意將旗下上海旗艦特賣場的規模縮半。

Burberry今年瀉六成 失藍籌地位

業績持續委靡，拖累多家企業股價受挫。Burberry表現最差，去年股價暴跌三成，今年以來再瀉近六成，最近更被踢出英國富時100指數，失卻藍籌股地位。Kering及Hugo Boss過去一年股價幾乎斬半，並與Burberry一樣發盈警。

Kering本來是法國巴黎CAC 40指數頭十大股份，現在跌至第23位，至於LVMH一年前仍是歐洲最大市值公司，現在也退至第二位。據高盛編製的奢侈品牌股價指標的總市值，現時已較3月高位縮水2400億美元。

彭博分析，奢侈品企業股價欠佳，主因是消費者減支出，尤其明顯的是中國經濟走弱，內地豪客昔日擠滿巴黎、米蘭、香港，現在卻不再豪買奢侈品，香港奢侈品商場更幾乎門可羅雀。在早前中國PMI（經理人採購指數）數據出爐後，財新智庫高級經濟學家王喆分析，就有效需求不足、外需較多變數、市場樂觀預期不強等情况，中國財政和貨幣政策有待擴大支持力度。

瑞士名表品牌需政府援助

瑞士已有名表品牌捱不住，要向政府伸手求助。Girard-Perregaux及Ulysse Nardin早前已承認，正接受政府援助計劃，以避免裁撤全職員工。據該計劃，企業按產品需求下降而削減員工更數及工時，瑞士政府便代為支付最多八成工資，避免製造業削減全職職位。

屬於Kering旗下的Sowind集團擁有該兩個名表品牌，其主席兼行政總裁Patrick Pruniaux透露，已將旗下15%員工改為短期工作或放無薪假（furlough）。Patrick Pruniaux稱，現時是手表界的小危機，與經濟略有脫節，「今年是個挑戰。」

超奢侈品牌倖免於難

Hermes上半年銷售增12%

不過，目前超奢侈品牌似乎倖免於難，Hermes（泛歐：RMS）、Brunello Cucinelli（意：BC）等未受今次大浪波及，業績及股價今年以來大致靠穩。其中Hermes今年上半年銷售按年增12%，至75億歐元，純利亦增6%至23.7億歐元。卡地亞母公司Richemont（瑞士：CFR）截至今年3月底止全年銷售按年增3%，至206億歐元，兼創歷史高位。

縱使Richemont上財年業績不弱，Richemont主席Johann Rupert仍表示，期內第四季亞太區銷售疲弱，只是靠其他地區銷售彌補，但預料中國市場需求要有可持續反彈，仍需一段時間。2024財年Richemont亞太區銷售錄82億歐元，按年增10%，佔期內總銷售四成。

分析師：下行周期 落注好時機

資產管理公司GAM UK投資經理Flavio Cereda認為，疫情後消費反彈時有過度增長，今年會更加波動與痛苦，希望奢侈品企業銷售額明年有改善，至少回復至該板塊應有的長期趨勢，即中單位數增長。

瑞銀分析師Zuzanna Pusz則形容奢侈品板塊前景是「細水長流」，將該板塊銷售額今年下半年及明年的自然增幅預測削低，預料行業過往數年以高定價爆發式增長後，現時正進入其特定周期。

晨星分析師Jelena Sokolova指出，奢侈品業長遠顯然具有競爭優勢，位處下行周期時，大概是最佳時機落注。一眾奢侈品企業中，她看好Kering，料Gucci扭虧為盈之際，強健品牌認同會帶動業務賺錢。

[企業地球村]