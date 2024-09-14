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2024年9月14日星期六
睇樓手冊
羅兵咸內地公司遭罰4.4億 釘牌半年 涉恒大假帳 財政部：協調港會財局查羅兵咸永道
路透稱許家印 移送深圳拘留所
洪灝：逾4000億美元或湧中國市場 受惠美減息 料人幣升值利港股
內地8月M1餘額跌7% 歷來最大跌幅
美的上限定價54.8元 較A股折讓22%
鄭志剛：新世界面對數十年最大挑戰 向《金融時報》稱最終可達標 熟悉公司人士：憂策略激進
CMA憂長和3英國併VOD觸發加價
港投擬辦初創企業外訪 助港品牌「出海」
國泰完成回購認股權證 總代價逾15億
港鐵：為一帶一路國家培訓數百人
京東今年4度加薪 將一年發20月糧
百勝料Pizza Hut WOW 年底增至逾200店
萬利：增歐非港口覆蓋 香港內地供應生物燃料
波音3萬人罷工 不滿加薪方案 累737 MAX停產 股價早段跌2%
金價再破頂 日圓升見140.29
OpenAI推「o1」 具推理能力解數學難題
CCL九個月挫7% 多去年1個百分點 按周跌1.5%逾5個月最傷 見8年新低
陽明業主3年前2900萬full pay入市 蝕四成沽
米蘭站大舖搬細舖 20萬預租波斯富街舖
緹外4房2.6億沽 創項目標準戶新高
外籍客來港工作 6萬租曉峰閣3房戶
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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