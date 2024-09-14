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經濟

香港地產

緹外4房2.6億沽 創項目標準戶新高

【明報專訊】美國聯儲局下周議息前，新盤市况平淡，綜合市場資訊，9月至今整體一手成交暫只錄約220宗，但不乏豪宅成交。嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，新售出第2座5樓A室、連裝修分層大戶，實用4557方呎，4房4套連雙工人房間隔，連雙車位成交價2.6億元、實呎5.7萬元，成交價創項目分層戶新高。

緹外自2022年底開售至今累沽25伙、成交總額逾84億元。另嘉里同系跑馬地現樓THE ASTER，售出項目最後一伙頂層3房戶，為31樓B室，實用1249方呎，成交價4939.7萬元、實呎3.95萬元， 成交價和呎價均創項目新高。

帝景園4房9328萬沽 實呎5.19萬

部署開售啟德全新盤天璽‧天的新地（0016），旗下兩個港島豪宅連錄成交，其中早前拆售的中半山帝景園，代理消息指出，新售出第2座26樓B室，實用1794方呎4房戶，成交價9328萬元、實呎5.19萬元；北角海璇II則售出第3座9樓A室，實用1492方呎4房戶，連車位成交價4819.16萬元、實呎3.23萬元。

ST.GEORGE 'S兩房2344萬沽 實呎逾3萬

信置（0083）牽頭何文田ST.GEORGE 'S MANSIONS，連日錄得成交，新售出2座16樓實用764方呎C室，屬兩房戶，成交價2344.7萬元、實呎3.06萬元。另永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿，新售出1座2樓B室，實用1196方呎，4房間隔，成交價3588萬元、實呎2.25萬元。

近日再成新盤戰場的啟德，嘉華（0173）牽頭的跑道區啟德海灣，以變相減價逾兩成作招徠後，新錄5宗一房戶成交，套現約2486萬元；項目上周至今則累售31伙、吸金約2億元。

粉嶺高爾夫‧御苑4房戶售2080萬

新界方面，恒地（0012）旗下粉嶺現樓項目高爾夫‧御苑，新錄5個月來首宗一手成交，售出第1座26樓A室，實用1314方呎4房戶，成交價2080萬元、實呎1.58萬元，買家成交期300日。

另有個別新盤買家撻大訂，新地馬鞍山雲海別墅新錄Jasmine Avenue 6號別墅交易告吹，洋房實用2151方呎，買家2019年底5532.3萬元購入，當時可獲提前入住，成交紀錄冊顯示買家已終止買賣合約，料遭沒收17%訂金涉約940萬元。

相關字詞﹕高爾夫‧御苑 ST.GEORGE'S MANSIONS 雲海別墅 美國聯儲局 海璇I 帝景園 THE ASTER 緹外

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