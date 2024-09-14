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經濟

香港地產

米蘭站大舖搬細舖 20萬預租波斯富街舖

【明報專訊】二手奢侈手袋回收及售賣品牌米蘭站（1150）或相關人士，大舖搬細舖，以月租20萬元預租銅鑼灣波斯富街波斯富大廈地下Q舖，商舖面積約600方呎，呎租333元，較現時由名牌專賣店HANNAH月租17萬元，輕微上升約3萬元或18%。

較11年前高峰租金低八成

資料顯示，波斯富街波斯富大廈地下Q舖，面積約600方呎，正對同區時代廣場及利舞臺，米蘭站本月初以月租20萬元承租該舖，租期3年，由2025年6月至2028年5月，呎租約333元。米蘭站目前正租用波斯富大廈地下E、F及K舖，據悉，上述商舖完結後將遷往Q舖。

翻查資料，商舖現由HANNAH租用，2022年起租用，月租約17萬元，即米蘭站預租租金較現時租金高3萬元或18%。不過，該舖2013年零售高峰時，獲藥房以月租90萬元搶租，即現時米蘭站預租租金較高峰時仍大幅回落78%，而該藥房租用一年後亦隨即離場。其後業主以月租約90萬至100萬元放租，卻一直乏人承租，商舖丟空長達5年。直至2019年，始獲另一間藥房以月租48萬元承租。

盛滙基金880萬放售般咸道舖

此外，利嘉閣（工商舖）地產聯席董事許建方表示，獲委託連約放售西半山般咸道金風大廈地下D舖，面積約300方呎，意向價約880萬元，折合平均呎價約2.93萬元。現租予日式茶飲店，月租約3.2萬元，若以意向價出售，買家可獲租金回報約4.4厘。

據悉，上述商舖由盛滙商舖基金去年4月830萬元購入，早前以1000萬元放售，現已減價約120萬元或12%放售，若以880萬元售出，持貨約一年多，帳面獲利約50萬元或6%。

衛安中心低層全層1.02億轉手

另外，土瓜灣鶴園東街3號衛安中心低層全層，面積22,626方呎，成交價1.02億元，呎價4508元。原業主2004年3月以2018萬元購入，持貨逾20年，帳面獲利8182萬元，物業期內升值約4.05倍。

相關字詞﹕盛滙商舖基金 波斯富街 米蘭站

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