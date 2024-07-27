CCL九個月挫7% 多去年1個百分點 按周跌1.5%逾5個月最傷 見8年新低

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周八大樓價指數齊跌，是自今年5月中之後相隔16周、即約4個月以來首見，主要反映8月23日主要銀行承諾加快按揭審批當周市况的CCL，最新報136.66點，按周跌1.46%，跌幅22周以來最大。指數除見逾8年新低、重返2016年9月中時水平外，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌28.58%，較今年3月「撤辣」前的低位143.02點跌4.45%，而該指數只要再跌0.66點或0.48%便到達9月底136點的目標。

八大指數齊跌 4個月來首見

值得一提的是，有關指數本年迄今累計已錄得7.17%跌幅，超越去年全年跌6.1%。楊明儀稱，市場憧憬9月美國減息，而且銀行樓按取態漸趨積極，樓市氣氛較為正面，二手成交稍為回升，但用家在議息前趁低搶先吸納筍盤，令樓價繼續反覆向下調整。至於9月13日新地（0016）屯門NOVO LAND第3B期發售124伙價單對本地二手樓價的影響，將於10月上旬公布的CCL才開始反映。至於下周四（9月19日）美國聯儲局公布議息結果的影響，則將於10月中的CCL才會反映。

二手睇樓量創近19個周末新高

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.10點，按周跌1.54%；CCL（中小型單位）報135.73點，按周跌1.54%；CCL（大型單位）報141.24點，按周跌1.13%。3個指數上周齊升、今周齊跌，走勢同樣反覆向下。CCL Mass及CCL（中小型單位）均為逾8年新低，齊重返2016年8月底水平，CCL（大型單位）亦屬近8年新低，重返2016年9月底水平。

不過，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨美國議息日子迫在眉睫，發展商急不及待頻頻現身，積極展開新一輪新盤攻勢，帶頭燃點樓市交投氣氛，在減息預期的氛圍影響下，不少市民亦抓緊時機物色單位，帶動本周末指標屋苑預約睇樓量穩步上揚。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1050組客戶於周末預約睇樓，較上周的1040組上升1%，升勢持續8周，並創近19個周末新高。

明報記者