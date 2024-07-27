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經濟
國際金融

金價再破頂 日圓升見140.29

【明報專訊】美元在美聯儲下周減息的預期下持續偏軟，金價繼周四飈升近2%刷新高位後，昨晚再創新高。期金升穿每盎司2600美元大關，高見2611.7美元。現貨金高見2583.45美元，刷新歷史高位。市場預期美、日利差收窄，日圓兌每美元昨晚升約1%，高見140.29，是去年12月底以來高位。每百日圓兌港元為5.54算。在減息預期下，美股三大指數早段上漲，標普500指數可望連續第5天向上。

美9月減息半厘概率升至47%

周四公布的美國首次申領失業救濟人數，在3周以來首次上升，加上有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲為下周減息0.25厘還是半厘處於兩難，刺激交易員加大對9月減息幅度的押注。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月減息半厘的概率，在周五晚升至47%，相比本周早前此概率曾低見15%。

Timiraos指出，鮑威爾上月在Jackson Hole全球央行年會的講話，保留了所有選項的可能性，由於美聯儲傾向於建立廣泛共識，在大選前減息0.25厘是阻力最小的途徑，倘一開始就減息半厘，可能引發市場對經濟轉弱的擔憂，甚至令市場誤以為11和12月仍會以同一幅度減息。

不過，Timiraos亦認為，從較大幅度的減息開始，是一種保險措施，以防經濟過度降溫。紐約聯儲銀行前行長杜德利（Bill Dudley）則表示，有充分理由減息半厘。

惠譽預期，美聯儲將循序漸進減息，估計本月和12月的議息會議，將各減息0.25厘，然後在2025年和2026年，分別減息1.25厘和0.75厘。這意味美聯儲將在未來25個月，減息10次，減幅累計為2.5厘。接受彭博社訪問的經濟學家，普遍預期美聯儲將在9月、11月和12月會議，各減息0.25厘。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息預期 美股 日圓 金價

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