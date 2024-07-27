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波音3萬人罷工 不滿加薪方案 累737 MAX停產 股價早段跌2%

【明報專訊】波音（美：BA）最大工會絕大部分會員，拒絕與波音達成新的勞工協議，美國西岸的西雅圖及波特蘭廠區3.3萬名波音工人周五起開始罷工。這是波音工人自2008年以來首次罷工，導致波音最暢銷的737 MAX機型宣告停產。該廠區亦生產777及767機型，嚴重影響波音的飛機交付能力，使長期受生產延誤及債務問題困擾的波音雪上加霜。TD Cowen分析師Cai von Rumohr估計，今次罷工為期50天左右，與波音以往的罷工相若，可能使波音的現金流減少30億至35億美元。波音股價早段跌逾2%。

波音此前曾與國際機械師和航空航天工人協會第751分區（IAM District 751）的管理層，就新的勞工合約達成初步協議，其主要內容包括在西雅圖廠區建造波音下一款商用飛機，並在4年內加薪25%。雖然這加薪幅度是波音歷來最大，卻與工人要求的四成加幅相距甚遠。工人不滿薪酬加幅未能彌補過去16年停滯不前的薪酬水平，且失去了年度獎金，促使94.6%工會成員在周四投票否決勞工合約，並有96%成員投票支持罷工。

16年來首罷工 波音：準備返談判桌

《華爾街日報》指出，該工會的成員以往從未拒絕工會領袖建議的勞工合約。對上一次重大勞資協商是於2008年，當時工人罷工超過50天，勞資雙方才達成協議。在2008年合約簽訂一年後，波音在南卡羅來納州建立新廠，作為西雅圖地區廠房的替代方案。在2011和2014年，工會恐更多職位轉移，同意延長合約。隨着舊勞工協議於周四到期，工人於周五起罷工，使剛上任並承諾要重建勞資關係的波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）陷入困境。波音發聲明表示，仍致力於重建與員工和工會的關係，並準備好重返談判桌，達成新協議。

不過波音在工會投票前曾強調，鑑於財務緊張，其建議已是所能提供最佳報價。今年1月初阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生半空「甩門」事故，暴露了波音的生產問題，並導致美國聯邦航空管理局（FAA）限制其產量，以確保飛機質量安全。生產放慢已導致波音現金不斷流失，負債達450億美元，其信用評級僅為最低的投資級別。

此前波音737 MAX 8客機在2018及19年接連發生兩宗墜機空難，觸發MAX機型全球停飛，雖然該機型至2020年底陸續在不同地區復飛，但波音過去5年已累積大量虧損。由2019年次季MAX機停飛以來，直至發生「甩門」事故的今年首季，波音的核心營業虧損累計達319億美元。今年以來，波音股價已下挫37%。

飛機交付進度恐進一步受阻

由於波音致力消除生產流程的缺失，加上面臨供應鏈和勞動力短缺等行業問題，產量未及預期，如今再爆發罷工，飛機交付進度恐進一步受阻。

標普全球評級表示，長期罷工可能會延遲波音的復蘇，並損害其整體評級。Jefferies分析師Chloe Lemarie稱，關鍵問題是罷工將持續多久，尤其是考慮到波音建議的加薪幅度，與工會成員要求之間的差距，長期罷工將對波音最暢銷的737 MAX生產構成重大風險。倘罷工持續，不僅會影響波音的財務狀况，還會影響依賴波音飛機的航空公司，以及為波音提供零件的供應商。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕現金流 737 MAX 罷工 波音

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