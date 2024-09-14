港鐵：為一帶一路國家培訓數百人

研沿線東南亞中東地區發展機會

他說，論壇有逾300名地區代表、官員及專家出席。港鐵既在香港扎根，並培養人才及開發技術。他們既在港做好服務，以及開拓內地及海外業務，亦因應一帶一路國家及地區的鐵路處於不同發展階段，因此港鐵可與該等國家及地區交流經驗，港鐵學院亦可參與培訓人才，促進長期合作。他們亦會和中東及東南亞地區參與討論、培訓人才，並在了解後再進一步探討沿線國家的發展機會。在向一帶一路國家及地區提供鐵路人員培訓方面，他透露，過去一段時間已經培訓數百人，並與內地知名大學合作提供課程，學員遍及東南亞、中東及內地。

港鐵主席歐陽伯權在會上致辭時指出，鐵路在城市發展的進程中，不僅為大眾提供運輸服務，亦有助加強區域流動性，並帶動經濟增長及提升人民生活質素，同時是邁向低碳未來的關鍵。港鐵適逢通車45周年誌慶之際舉辦今次論壇，匯聚各方專才攜手推動一帶一路地區的鐵路發展及提升業界整體的卓越水平。