鄭志剛：新世界面對數十年最大挑戰 向《金融時報》稱最終可達標 熟悉公司人士：憂策略激進

明報記者 陳偉燊

鄭志剛表示，已和團隊採取了一系列措施來重新定位、調整策略並進一步加強業務，從債務再融資、出售非核心資產及努力吸引旗艦品牌加入旗下零售業務。他更形容：「在困難時往往存在着機會」。

報道亦引述新世界前任和現任員工表示，鄭志剛在所有業務上均親力親為。例如他在疫情期間於香港設立口罩生產線，並親自到工廠車間檢查口罩的品質。

有員工讚親力親為 在港設口罩生產線

惟幾位熟悉新世界的人士則指出，同事對鄭志剛激進的擴張策略感擔憂，例如斥巨資打造鄰近機場的零售辦公室綜合體11 SKIES等。

上述報道又引述晨星股票分析師指出，高槓桿是新世界一個「揮之不去」的問題，考慮到房地產市場低迷，可能需要更長時間才能解決。

瑞銀的分析員更指出，料新世界的淨負債比率到2024年會達到84%，此前該集團發出盈警涉及金額達190億至200億元之巨，相對現時其市值約只有198億元而言，相當顯著。按昨日新世界的收市價6.43元計，市值更降至161.82億元，比4年前市值足足大跌約八成。這比同系姊妹公司的新創建（0659）的市值281.83億元還要少。自從新世界出售手上的新創建全部股權予鄭家的私人旗艦公司周大福企業之後，兩者均同屬周大福企業旗下公司。

報道引述高層稱獲已故鄭裕彤看重

另一方面，報道引述新世界高層指出，集團創辦人、鄭志剛的祖父已故鄭裕彤很認可並看重鄭志剛，包括他的創意，亦「真的很想培養他（really wanted to nurture him）」。另外一名新世界前高層又讚揚鄭志剛「願意學習」，「只要他能忍受並渡過這個困難時期，相信他的事情會好起來的」。