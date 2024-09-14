明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地8月M1餘額跌7% 歷來最大跌幅

【明報專訊】中國人民銀行公布，於8月底廣義貨幣（M2）餘額305.05萬億元（人民幣，下同），按年增6.3%，與前值相同，但狹義貨幣（M1）餘額63.02萬億元，按年跌7.3%，為有紀錄以來最大跌幅。流通中貨幣（M0）餘額11.95萬億元，按年增12.2%。

人行：信貸結構持續優化

人行有關部門負責人表示，8月數據有3個特點，近期M2餘額增速較平穩，8月末社會融資規模398.56萬億元和人民幣貸款餘額252萬億元，增速都在8%以上，比上半年名義GDP增速高約4個百分點。

負責人又指出，信貸結構持續優化。於8月底，製造業中長期貸款餘額13.69萬億元，按年增15.9%，其中，高技術製造業中長期貸款餘額增13.4%，連同科技型中小企業、「專精特新」和普惠小微貸款餘額增速均高於同期各項貸款增速。

至於利率續下行。8月新發放企業貸款加權平均利率3.57厘，比7月低8個點子（100點子等於1厘），按年低28個點子。新發放普惠小微貸款利率4.48厘，比7月低8個點子，按年低34個點子，均處歷史低位。

今年首8個月社會融資規模增量累計21.9萬億元，按年少3.32萬億元。其中，對實體經濟發放人民幣貸款增13.42萬億元，按年少增3.57萬億元；首8個月人民幣貸款增加14.43萬億元，相較首7個月的13.53萬億元，顯示8月新增人民幣貸款9000億元。主要反映按揭貸款的住戶中長期貸款約增1200億元。外幣貸款折合人民幣少1583億元，按年多減800億元，委託貸款減少548億元，按年多減1397億元；企業債券淨融資1.78萬億元，按年多2031億元；政府債券淨融資5.64萬億元，按年多6798億元。

相關字詞﹕社會融資 人民幣貸款 廣義貨幣 中國人民銀行

上 / 下一篇新聞