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經濟

洪灝：逾4000億美元或湧中國市場 受惠美減息 料人幣升值利港股

【明報專訊】歐洲央行一如預期減息0.25厘，市場更憧憬美聯儲下周有機一次過減息0.5厘，全球主要央行進入減息周期。思睿首席經濟學家洪灝預期，海外至少四、五千億美元可以回流到中國市場，對人民幣升值推動非常大。洪灝認為，人民幣升值利好港股，因港股是美元計價的人民幣資產，故港股表現略好於A股。匯豐發表報告指出，若聯儲局進入減息周期，配合美國經濟軟着陸，可能刺激中國股市於12個月內升最多25%，但國企指數只升1.5%，預期增長產業如半導體和消費電子產品可能跑贏大市。

A股跌破2800點 市寬反變好

洪灝在瑞士寶盛月度對話中稱，中國出口商出口後，結匯意願可能處歷史最低，因預期美元升值，用美元買美債和美元資產等。但美國下周很大機會減息，不論幅度多少，人民幣與美元息差縮小，兩種幣種回報預期發生變化，這對人民幣升值有重要影響。由於結匯期限大概為兩年，如2022年2月俄烏戰爭爆發可能影響人民幣和美元結算關係，從那時開始計算，結匯期窗口漸近。以10年國債息量度，美債息高出中國債息水平已由今年4月底最多近2.44厘，大幅縮減至約1.58厘（見圖）。

美大選令市場動盪 黃金值得持有

另外，洪灝指本月3日A股（上證綜指）跌破2800點水平，銀行股拖累整體指數往下走。但中小盤和創業板較活躍，市場寬度反而變好，並非變壞，相信內地股市也有類似板塊輪動效應。如中小盤和創業板上升，指數雖向下，但股民買股票獲利機會增加，所以對股市不宜太悲觀。至於金價走勢，洪灝認為金價不斷創新高，預期美國選舉將投票，市場動盪很可能加劇，值得擁有黃金。

受美匯轉弱，港元拆息全線見一年低。資金成本續降，支持恒指曾升約300點，見17,540點，收報17,369點，升128點，連續第4日出現陽燭。國指收報6071點，升0.9%，科指收報3479點，升4點，連升4日。大市成交額約889億元，北水淨流入2.4億元。全周計，三大指數連跌2周，恒指累跌0.4%，國指及科指分別累跌0.6%和0.2%。

港元拆息1年低 恒指升128點

阿里巴巴（9988）逆市跌0.5%，「三桶油」升0.7%至2.1%。金價續創新高，紫金礦業（2899）升3.87%，成表現最佳藍籌，山東黃金（1787）升5.7%，老鋪黃金（6181）升4.7%。建設銀行（0939）及工商銀行（1398）均升1.7%。第一上海首席策略師葉尚志指出，大市受制於17,500至17,700點反彈阻力區，下周中秋節假期，港股通暫停至下周四重開，相信港股下周現悶局。

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