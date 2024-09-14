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經濟

路透稱許家印 移送深圳拘留所

【明報專訊】路透社引述知情人士報道，中國恒大（3333）主席許家印數月前被移送至深圳一個特別拘留中心，目前未被正式起訴任何罪行，不清楚會拘留多久，亦未知會否被審判或釋放。

許家印據報原在北京被監視居住，數月前被移送深圳，以便與恒大高層溝通，該集團總部位於廣州，財富管理部門位於深圳。內地公安部、深圳市政府及恒大沒回應查詢，香港法院委任的恒大清盤人亦拒絕置評。報道指許家印現時身體狀况良好，在特別拘留中心能獲醫療護理及良好膳食，特別拘留中心被拘留人士通常比普通拘留中心待遇佳。報道又稱，許家印被移送深圳後已去信恒大高層，敦促盡快解決理財產品未向投資者支付回報的問題。恒大財富管理部門過去計劃於2021年底向理財產品的投資者兌付產品，但去年8月表示無法再按月分期付款，部分工作人員數周後被深圳警方拘留。兩名消息人士稱，恒大接近向買家移交大部分已承諾的房屋，相關房屋施工已完成70%以上。

恒大今年1月被下令進清算程序，恒大昨公布旗下附屬公司CEG Holdings於9月12日向香港高等法院提出清盤呈請頒令，安邁顧問的Edward Simon Middleton及黃詠詩獲委任為共同及各別臨時清盤人。CEG Holdings持有恒大物業（6666）53.68億股，佔已發行股份49.65%；並為集團成員公司。清盤人認為，臨時清盤人委任令可讓清盤人保存集團資產，以便變現，為集團的債權人及其他持份者謀取利益。

相關字詞﹕丁玉梅 恒大清盤人 許家印 中國恒大

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