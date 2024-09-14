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經濟

羅兵咸內地公司遭罰4.4億 釘牌半年 涉恒大假帳 財政部：協調港會財局查羅兵咸永道

【明報專訊】中國財政部及中證監昨日先後出手，公布對負責恒大地產審計的會計行普華永道（羅兵咸永道於內地的名稱）判罰合共4.41億元（人民幣，下同）。當中財政部就2018年的審計項目，罰普華永道停業半年，沒收「違法所得」及罰款共1.16億元的行政處罰，另撤銷普華永道廣州分所的行政處罰，中證監則沒收業務收入及罰款合共3.25億元。

明報記者 江陵凱

財政部發公告指出，自今年1月起財政部組織檢查小組，對普華永道的恒大地產審計項目的執業品質作專項檢查，調查發現普華永道於2018年至2020年，恒大地產財務報表審計過程中，明知公司財務報表存在重大錯報而不予指明，發表不恰當的審計意見，出具虛假審計報告。

吊銷4名會計師註冊證書

財政部同時亦根據法規，吊銷4名負責恒大地產2018年至2020年相關財務報表審計報告的簽字註冊會計師的註冊會計師證書；並對7名參與編制恒大地產合併財務報表的註冊會計師，給予警告或罰款的行政處罰。

羅兵咸全球網絡隨即於昨傍晚公布，解僱6名合伙人，以及5名直接參與恒大審計工作的人員，並表示已採取問責行動，並開始對負責業務的現任和前任領導層處以財政處罰。至於先前於7月接替捲入匿名信風波的趙柏基，而就任亞太及中國區主席一職的李丹，則同意辭去「首席合伙人」身分，以「首席會計師」留任普華永道。

中證監公告則指出，經調查後發現普華永道於2019年及2020年審計工作，未勤勉盡責，於審計過程中違反多項審計準則，未發現恒大地產大金額及高比例的財務造假，詳列其審計工作五大過失（見表1），沒收普華永道於2019年及2020年，兩年間全部業務收入的2774萬元，並處以「頂格罰款」（即以上限施加罰款）2.97億元。

羅兵咸解僱6名合伙人

李丹辭首席合伙人

中證監續指出，普華永道為恒大地產2019年及2020年的年報，均出具標準無保留意見審計報告，為恒大地產「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」、「21恒大01」等5批債券，出具的文件存在虛假記載。

市場關注恒大審議風波的懲罰行動，會否波及至香港羅兵咸。財政部提到，對於香港羅兵咸永道為中國恒大（3333）提供審計服務的相關責任，將透過跨境審計監管合作機制，積極協調配合本港的會財局對相關違法行為作調查處理。

會財局表示，當局就香港羅兵咸永道的中國恒大審計同步作獨立調查，將繼續有序進行，當局與中國財政部，會基於共同的監管利益及相互依賴的宗旨， 進一步加強監管合作。

恒大地產今年3月18日起，被中證監裁定造假數罰款42億元後，羅兵咸永道已流失共54家上市公司客戶（見表2），當中包括大型國企如中國電信（0728）、中石油（0857）及中行（3988）等。

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