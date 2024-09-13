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重申新Blackwell晶片下季發貨 Nvidia股價再升

【明報專訊】AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳周三出席高盛於三藩市舉辦的技術會議，強調新一代Blackwell晶片需求強勁，供應商已全速生產，重申將在今年第四季開始發貨，消除市場對Blackwell延遲推出的擔憂，加上路透社引述知情人士稱，美國政府正考慮允許Nvidia向沙特供應先進AI晶片（詳見A24版），推動其股價周三收市升8%，昨天為除淨日，股價早段再升逾1%。

黃仁勳：台積電非不可取代

對於Nvidia主要代工商台積電（美：TSM；台：2330）所涉及的地緣政治風險，黃仁勳表示，目前嚴重依賴該公司生產最重要的晶片，因為台積電的技術「大幅領先於同業」，但該公司並非不可取代。他說，由於Nvidia大部分晶片技術都在內部開發，Nvidia必要時可將訂單轉移其他供應商，只是晶片品質將會下降。他讚揚台積電對Nvidia需求的「敏捷反應及能力，令人難以置信」，強調選擇該公司代工是因為其「很棒」。台積電股價昨在台灣市場升4.8%。亞洲半導體板塊昨日上揚，半導體測試設備商愛德萬（Advantest） （日：6857）升9.2%，東京威力科創 （日：8035）升4.8%。全球最大兩家記憶體晶片製造商三星電子（韓：005930）和SK海力士（韓：000660），昨股價分別升2.2%及7.4%。

黃仁勳表示，市場需求如此之大，以致客戶對Nvidia的組件、技術、基礎設施和軟件的交付表現激動。他說，「每人都想第一個收貨，每人都想取得最多貨」，因為這「直接影響」他們的收入及競爭力。他指出，由於產品搶手，客戶「爭奪有限的供應」，令部分客戶感到沮喪，加劇了Nvidia與客戶的緊張關係。他開玩笑稱，現在「我們可能有更多情緒化的客戶」，正盡最大努力應對需求。

指產品搶手 加劇與客戶緊張關係

他又談論到Nvidia的前景，強調AI「不僅限於晶片，而是關於基礎設施」，其公司正是AI生態系統的一部分，該生態系統包括生成式AI產業的雲端服務供應商及開發人員。當被問及龐大的AI支出能否為客戶帶來投資回報，黃仁勳表示，企業除了「加快運算」以外別無選擇，並強調Nvidia的技術加快了數據處理，而以往技術無法勝任這些AI任務。

Nvidia自上月28日財報會議後股價疲軟，當時該公司承認新一代晶片的生產過程遇到困難，但未公布更多細節，拖累該股自8月底財報會議以來，股價截至周二累計跌14%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕半導體股 AI晶片 台積電

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