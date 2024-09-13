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經濟
國際金融

歐央行減息1/4厘 符預期 歐主要股指午夜前向上 歐元兌美元升0.3%

【明報專訊】市場普遍預期美聯儲將在下周啟動減息周期之際，歐洲央行昨宣布今年以來第二次減息。繼6月啟動減息周期後，歐洲央行昨再將隔夜存款利率下調四分之一厘，將該指標利率下調至3.5厘，符合市場預期。隨着歐元區通脹逐漸趨向2%目標，而經濟開始出現停滯的迹象，市場普遍預期歐洲央行本周繼續搶先於美聯儲減息。受歐洲央行持續減息推動，歐股主要指數午夜前向上，泛歐Stoxx 600指數升0.75%。歐元兌美元昨晚升0.3%，每歐元兌1.1045美元。

歐洲央行稱，根據對通脹前景及貨幣政策傳導最新評估，「現在採取進一步措施來緩和貨幣政策的限制是合適的」，目前勞動力成本壓力正在緩解，融資條件仍然受限制，經濟活動低迷，反映私人消費及投資疲軟。

今年經濟增長預測降至0.8%

歐洲央行昨將歐元區今年經濟增長預測下調至0.8%，較此前預測的0.9%增幅略為下降，明年經濟增長預測亦由1.4%下調至1.3%，理由是「未來幾季內需對經濟的貢獻減弱」。歐洲央行行長拉加德與央行的議息聲明內容，均未就未來利率政策透露線索，強調「不會預設既定的利率路徑」，並重申將按照經濟數據及通脹前景，在逐次會議作出決定。

對於歐洲央行今年餘下的兩次會議，交易員略為減少了減息幅度的押注。最新預計到今年底，歐洲央行將進一步減息0.36厘，這意味在其中一次會議，減息0.25厘的概率已被充分定價，而另一次會議也減息0.25厘的概率不到50%。市場人士指出，歐洲央行在本月減息前，曾在7月按兵不動，因此預計該央行10月也可能暫停減息，然後在12月恢復行動。ING Research分析指出，歐洲央行「最終將加快減息步伐」，但不在今年。

日央行最鷹委員：短期利率應至少1厘

此外，日本央行最鷹派的委員田村直樹昨表示，在日本央行預測期的後半段，短期利率應由目前的0.25厘，至少提高至1厘左右的中性水平。日本央行迄今公布了截至2027年3月的3年期經濟及通脹預測，意味短期利率可能在2025年10月至2027年3月期間達到1厘水平。隨着能源相關成本下降，日本8月生產者物價指數（PPI）按年升幅回落至2.5%，是8個月來首次升幅收窄。按月計算，8月PPI跌0.2%，是10個月來首次按月下降。由於日圓兌美元上月轉強，緩解了企業以日圓計價成本壓力，紓緩了日本央行短期內加息的迫切性。日圓兌每美元昨在142水平徘徊；每百日圓兌港元在5.48算。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日本央行 歐元 減息 歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde） 歐洲央行

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