明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

MONTEREY一房 低見500萬 3年實蝕四成

【明報專訊】美國聯儲局議息會議前，買家入市態度依然審慎，二手市場續錄低價成交，其中將軍澳MONTEREY更錄得歷來最低的二手價成交。美聯分行首席高級營業經理羅定康表示，MONTEREY 6A座中高層D室，實用366方呎，1房間隔，以500萬元易手，實呎13,661元。原業主2021年770萬元購入，持貨約3年帳面蝕270萬元或約35%，連使費料實蝕310萬元或約40%。資料顯示，該單位2017年一手成交價為509萬元，是次做價較7年前一手價還要低9萬元或約2%。

LP6一房再失守400萬 6年實蝕25%

同區日出康城LP6亦再失守400萬元大關。利嘉閣首席分區董事溫錦駒稱，LP6 5座低層J室，實用309方呎，1房間隔，開放式廚房設計，望園景，原以550萬元放盤，以390萬元易手，實呎12,621元，為屋苑第二宗成交價低於400萬元個案。原業主2018年498.1萬元一手購入，帳面蝕108.1萬元或22%，連使費料實蝕126萬元或25%。

內地客373萬購荃威兩房 原業主微蝕離場

不過，市場上亦不乏內地客入市個案。中原分行市務經理凌活忠表示，荃灣本月暫錄約30宗二手成交，其中荃威花園M座中層3室，實用480方呎，兩房間隔，望山景，以373萬元易手，實呎7771元，據悉新買家為內地家庭客。原業主今年4月才以370萬元購入，持貨僅約5個月，帳面微賺3萬元或不足1%，連使費料實蝕約10萬元或近3%。

內地客1155萬入市Imperial Kennedy

此外，中原地產分行分區營業經理胡志軒指，堅尼地城Imperial Kennedy低層F室，實用565方呎，兩房間隔，以1155萬元沽出，實呎20,442元。買家為內地客，見樓價回落，認為現時是入市好時機，故買入上址自用。原業主2013年以1004萬元一手購入，持貨約11年帳面獲利151萬元或15%。

相關字詞﹕樓價走勢 荃威花園 內地客入市 Imperial KENNEDY 減息預期 二手蝕讓

上 / 下一篇新聞

1個月拆息1年低位 撐港股回穩 重磅科技金融股領漲 恒指收復牛熊線
1個月拆息1年低位 撐港股回穩 重磅科技金融股領漲 恒指收復牛熊線
恒生投資：未見港股有大型反彈空間
恒生投資：未見港股有大型反彈空間
美的傳行使超額配股權 集資逾300億
美的傳行使超額配股權 集資逾300億
恒生推兩隻美國債ETF 入場費780元
恒生推兩隻美國債ETF 入場費780元
官媒：需推新一輪逆周期措施
官媒：需推新一輪逆周期措施
WSJ：羅兵咸永道美裁1800人
WSJ：羅兵咸永道美裁1800人
快運：航班7天前檢查乘客付費座位 倘轉機型受影響 客服助重新選位
快運：航班7天前檢查乘客付費座位 倘轉機型受影響 客服助重新選位
大摩看好騰訊新遊戲 重申「增持」評級
大摩看好騰訊新遊戲 重申「增持」評級
中手游全購《仙劍奇俠傳》IP 股價急升7%
中手游全購《仙劍奇俠傳》IP 股價急升7%
內地降存量住房按息 彭博：減幅或達50基點
內地降存量住房按息 彭博：減幅或達50基點
OneDegree數字資產託管保險落戶阿聯酋
OneDegree數字資產託管保險落戶阿聯酋
UNIQLO伙GU開店 12月進駐啟德體育園
UNIQLO伙GU開店 12月進駐啟德體育園
特海國際最快明年增美分店
特海國際最快明年增美分店
恒隆滬服務式公寓 擬變身金普頓酒店
恒隆滬服務式公寓 擬變身金普頓酒店
歐央行減息1/4厘 符預期 歐主要股指午夜前向上 歐元兌美元升0.3%
歐央行減息1/4厘 符預期 歐主要股指午夜前向上 歐元兌美元升0.3%
重申新Blackwell晶片下季發貨 Nvidia股價再升
重申新Blackwell晶片下季發貨 Nvidia股價再升
期金每盎司逾2583美元 刷新歷史高位
期金每盎司逾2583美元 刷新歷史高位
張兆聰：貼近10年低 百度值博
張兆聰：貼近10年低 百度值博
港元定存高息精選
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：中遠海能中海油伺機再部署
植耀輝：中遠海能中海油伺機再部署
方保僑：停車場車牌識別系統問題
方保僑：停車場車牌識別系統問題
技術取勝：中國聯通料5.7元有承接
技術取勝：中國聯通料5.7元有承接
盧駿匡：港股跌勢全面 沽壓未減
盧駿匡：港股跌勢全面 沽壓未減
劉思明：恒指續調整 短線仍靠科網股撐市
劉思明：恒指續調整 短線仍靠科網股撐市
周顯：想不通港交所高層酬金
周顯：想不通港交所高層酬金
湯文亮：寧買當頭起 買樓不適用
湯文亮：寧買當頭起 買樓不適用
升學支持住宅需求 倫敦樓價續升
升學支持住宅需求 倫敦樓價續升
栢麗大道下月首辦美酒活動搶人流 出租率七成 美麗華牽頭成立T-Central冀帶旺尖沙嘴
栢麗大道下月首辦美酒活動搶人流 出租率七成 美麗華牽頭成立T-Central冀帶旺尖沙嘴
信和4商場賀國慶 75熊貓擺設吸客
信和4商場賀國慶 75熊貓擺設吸客
天璽•天1期上樓書 1房至2房佔75%
天璽•天1期上樓書 1房至2房佔75%
YOHO Hub 4房月租4萬 創元朗新高
YOHO Hub 4房月租4萬 創元朗新高