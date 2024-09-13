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經濟

香港地產

天璽•天1期上樓書 1房至2房佔75%

【明報專訊】踏入9月中，奉行「月月有樓賣」的新地（0016）部署雙盤出擊，旗下提供906伙的啟德天璽•天第1期，昨上載樓書，1房至2房戶佔75%，預計下月開售；而已屆現樓的元朗The YOHO Hub II，即將推出全新第6座應市，該座共涉469伙，最快下周開價，首張價單料不少於94伙。

天璽•天第1期是繼今年3月推售的跑道區天璽‧海後，集團另一重頭戲；項目由3座組成，關鍵日期為明年6月，單位實用面積由236方呎（開放式戶）至3936方呎（特色大戶），其中677伙屬實用295方呎至692方呎的1房、2房戶（部分連儲物室或書房），佔比為75%。樓書資料顯示，單位廚房配套家電主要選用德國品牌Miele，但部分單位的雪櫃採用Sub-Zero或Bosch；而車位數目334個。

開放式戶239呎起

項目位於啟德內陸地段，鄰近啟德港鐵站，與區內大型商場近在咫尺。翻查資料，天璽•天為啟德第1F區1號地皮，新地2018年5月251.61億元奪得該地發展權，以可建樓面約141萬方呎計，每方呎樓面價17,776元，當時創住宅官地中標價最高紀錄。

至於The YOHO Hub II，新地代理執行董事陳漢麟表示，最快下周開價，首張價單料不少於94伙。另新地豪宅持續錄成交，包括北角海璇II售出第3座18樓A室，實用1492方呎4房戶，連車位成交價5430.88萬元、實呎3.64元。

YOHO Hub II第6座最快下周開價

其他成交方面，華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新售出8座31樓A室，實用1523方呎3房戶，成交價5968.69萬元、實呎3.91萬元。

此外，部署開售跑道區維港‧雙鑽的中海外（0688），同系跑道區現樓維港1號，以1972.4萬元售出2A座25樓H室，實用774方呎3房戶、實呎2.54萬元。鷹君（0041）和港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯IIA期，昨連沽兩伙分佈於第3座單位，包括3樓實用725方呎B室3房戶，成交價1623.9萬元、實呎2.23萬元；8樓實用490方呎F室2房戶，成交價1008.1萬元、實呎2.05萬元，據悉由同一組內地客購入。

相關字詞﹕朗賢峯IIA期 澐璟 瓏珀山 海璇II 月月有樓賣 The YOHO Hub II 天璽•天第1期

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