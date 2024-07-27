明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

栢麗大道下月首辦美酒活動搶人流 出租率七成 美麗華牽頭成立T-Central冀帶旺尖沙嘴

【明報專訊】本港零售市道持續疲弱，各商戶尋找自救方法，其中現時出租率約七成的尖沙嘴栢麗購物大道，繼兩年前向城規會申請增加「食肆」用途，以提供輕食後，昨日宣布與區內持份者，包括區內地主美麗華集團首辦美酒活動，並希望區內諾士佛臺酒吧街，將來辦得較中環蘭桂坊更有聲有色。

明報記者 甘潔瑩

為激活尖沙嘴中部的經濟活力，美麗華集團集結區內持份者，牽頭成立「尖沙咀中部策略發展協會」（簡稱T-Central），透過美化區域、提升交通網絡，以及多元化活動等，包括在栢麗購物大道，將「尖沙嘴黑洞」改造成如同法國巴黎香榭麗舍大道的地標。

栢麗購物大道業主立案法團主席余偉傑表示，購物大道目前出租率達七成，因疫情爆發令租戶營業額急挫，除了早前向城規會提出加入提供輕食的元素外，亦期望透過是次活動「搞活街道」，吸引更多人流，以便招租。他亦透露，有商戶因應市况而減租，個別商舖月租由旺市的30萬元，下調逾六成至約10萬元。

個別舖租較旺市下調逾六成

翻查資料，栢麗購物大道業主立案法團2022年5月底向城規會提出申請，將整條栢麗購物大道地下及1樓，計劃把「休憩用地」改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室）及「商店及服務行業」，建議為「食肆」用途設置不超過50%總樓面的限制，以及主要提供小食茶點的食肆，並不涉增加額外樓面，整個項目涉3幢物業，總樓面約8.22萬方呎。

期望諾士佛臺比蘭桂坊更出色

協會頭炮活動為「尖沙咀中．美酒美饌」（T-Central Wine & Dine），包括「Mira Place 日本醇酒節」和「栢麗國際美酒佳餚大道」兩大主題活動，貫穿十一國慶及黃金周假期，美麗華廣場中庭及栢麗購物大道，將有不同美酒佳餚攤位。

T-Central 發起人兼美麗華集團首席營運總裁陳宗彝期望，諾士佛臺酒吧街將來辦得較中環蘭桂坊更有聲有色，協會正向政府提議區域內的不同優化企劃，如設立連接西九高鐵站、西九文化區、紅磡站的旅遊觀光巴士線，聯成區內40家酒店等，方便遊客及本地居民出行。他續稱，考慮到深度遊和打卡的流行趨勢，將積極與天文台及尖沙嘴街坊福利會等合作，共同探索文化深度遊。

此外，陳宗彝續稱，目前美麗華辦公室出租率達96%，而租金則尚差幾個百分點便可回復疫情前水平，至於美麗華商場出租率則逾九成，暑假期間舉行音樂活動，令消費人流增加28%、消費金額上升約5%。陳氏又稱，美麗華酒店平均出租率達93%，並透露集團計劃酒店房間在晚上10時減價，讓顧客在周邊商戶如諾士佛臺飲酒後，可入住酒店，以達至百分百出租。

相關字詞﹕諾士佛臺 余偉傑 美麗華集團 栢麗購物大道

上 / 下一篇新聞

1個月拆息1年低位 撐港股回穩 重磅科技金融股領漲 恒指收復牛熊線
1個月拆息1年低位 撐港股回穩 重磅科技金融股領漲 恒指收復牛熊線
恒生投資：未見港股有大型反彈空間
恒生投資：未見港股有大型反彈空間
美的傳行使超額配股權 集資逾300億
美的傳行使超額配股權 集資逾300億
恒生推兩隻美國債ETF 入場費780元
恒生推兩隻美國債ETF 入場費780元
官媒：需推新一輪逆周期措施
官媒：需推新一輪逆周期措施
WSJ：羅兵咸永道美裁1800人
WSJ：羅兵咸永道美裁1800人
快運：航班7天前檢查乘客付費座位 倘轉機型受影響 客服助重新選位
快運：航班7天前檢查乘客付費座位 倘轉機型受影響 客服助重新選位
大摩看好騰訊新遊戲 重申「增持」評級
大摩看好騰訊新遊戲 重申「增持」評級
中手游全購《仙劍奇俠傳》IP 股價急升7%
中手游全購《仙劍奇俠傳》IP 股價急升7%
內地降存量住房按息 彭博：減幅或達50基點
內地降存量住房按息 彭博：減幅或達50基點
OneDegree數字資產託管保險落戶阿聯酋
OneDegree數字資產託管保險落戶阿聯酋
UNIQLO伙GU開店 12月進駐啟德體育園
UNIQLO伙GU開店 12月進駐啟德體育園
特海國際最快明年增美分店
特海國際最快明年增美分店
恒隆滬服務式公寓 擬變身金普頓酒店
恒隆滬服務式公寓 擬變身金普頓酒店
歐央行減息1/4厘 符預期 歐主要股指午夜前向上 歐元兌美元升0.3%
歐央行減息1/4厘 符預期 歐主要股指午夜前向上 歐元兌美元升0.3%
重申新Blackwell晶片下季發貨 Nvidia股價再升
重申新Blackwell晶片下季發貨 Nvidia股價再升
期金每盎司逾2583美元 刷新歷史高位
期金每盎司逾2583美元 刷新歷史高位
張兆聰：貼近10年低 百度值博
張兆聰：貼近10年低 百度值博
港元定存高息精選
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：中遠海能中海油伺機再部署
植耀輝：中遠海能中海油伺機再部署
方保僑：停車場車牌識別系統問題
方保僑：停車場車牌識別系統問題
技術取勝：中國聯通料5.7元有承接
技術取勝：中國聯通料5.7元有承接
盧駿匡：港股跌勢全面 沽壓未減
盧駿匡：港股跌勢全面 沽壓未減
劉思明：恒指續調整 短線仍靠科網股撐市
劉思明：恒指續調整 短線仍靠科網股撐市
周顯：想不通港交所高層酬金
周顯：想不通港交所高層酬金
湯文亮：寧買當頭起 買樓不適用
湯文亮：寧買當頭起 買樓不適用
升學支持住宅需求 倫敦樓價續升
升學支持住宅需求 倫敦樓價續升
信和4商場賀國慶 75熊貓擺設吸客
信和4商場賀國慶 75熊貓擺設吸客
天璽•天1期上樓書 1房至2房佔75%
天璽•天1期上樓書 1房至2房佔75%
MONTEREY一房 低見500萬 3年實蝕四成
MONTEREY一房 低見500萬 3年實蝕四成
YOHO Hub 4房月租4萬 創元朗新高
YOHO Hub 4房月租4萬 創元朗新高