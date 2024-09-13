官媒：需推新一輪逆周期措施

近期經濟數據反映內需疲弱

內地日前公布的經濟數據均反映內需疲弱，包括整體進口按年增幅由7.2%顯著放緩至0.5%；撇除食品和能源的核心通脹（核心CPI）升幅收窄至0.3%，增幅為2021年3月後新低；工業生產者出廠價格指數（PPI）亦連續第23個月錄得收縮。

文章指進入末季，受海外主要經濟體經濟增速放緩、貿易摩擦可能升級等不確定因素增加影響，出口支撐經濟的作用力或將減弱。

為了擴大內需，文章認為政府需增加財政支出力度和進度，尤其在「惠民心、促消費」這兩大領域。貨幣政策方面，增量政策的着力點應在減輕居民、企業利息支出。隨着聯儲局減息預期落地、中美利差逐步收窄，以及銀行負債端成本進一步降低等趨勢明朗，降低實體經濟利息支出負擔及綜合融資成本仍有調整空間。

文章指出，經濟發展模式轉換過程中的「陣痛」在所難免，逆周期調節政策是緩解痛感、縮短陣痛期的必要之舉。當有效需求持續低迷時，逆周期調節有必要透過連​​貫、持續，甚至必要時加大力度的方式實施反作用力。