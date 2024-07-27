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經濟

美的傳行使超額配股權 集資逾300億

【明報專訊】內地家電龍頭美的（0300）昨日公開發售（IPO）部分孖展截止認購，最終超購2.25倍，涉及資金43.83億元，當中耀立證券錄35億元孖展認購。彭博社昨引述消息報道，由於認購需求強勁，美的計劃行使超額配股權，並以招股價上限54.8元，一共發行5.66億H股，集資最多310億元，有望超越京東物流（2618），成為自快手（1024）以來本港集資最大新股。

事實上，美的先前已傳出國際配售部分超額認購數倍，並且提前一日於本周三截飛，昨日美的A股（深：000333）報62.37元人民幣（約68.61港元），升1.2%，較H股招股價上限高出20.1%。

美的原定發行4.92億股，集資最多269.7億元，若是次如實行使超額配股權，加碼發行約7400萬股，則可集資最多310億元，或超越2021年5月京東物流集資283億元，成為繼快手科技集資483億元後的最大宗IPO。

IFR：順豐港集資最多156億

美的問鼎今年新股集資王之際，另一A股內地物流公司順豐（深：002352）亦最新傳第四季進行公開招股（IPO）。據路透社旗下IFR引述消息報道，順豐擬於今年10月，或第四季正式公開招股，料集資10億至20億美元（約78億至156億港元），有機會成為本港今年集資額第二大的IPO。

內地A股IPO方面，內地AI晶片公司兼獨角獸上海壁仞科技，發表首次公開發行股票並上市輔導備案報告，彭博引述消息報道，壁仞科技目標於相對小眾科創板上市，但倘若上市進程陷入困境，公司管理層也不排除會赴港上市。

明報記者

相關字詞﹕超額配股權 孖展 上海壁仞科技 招股 集資 A股 公開招股 美的 新股

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