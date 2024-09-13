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經濟

恒生投資：未見港股有大型反彈空間

【明報專訊】恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，現時未見港股有大型反彈空間，內地亦未有推強勁政策作港股催化劑。他續稱，美國步入減息周期，中國內地亦有減息需要，港股選股應採保守策略，選擇防守股份，如電訊、公用等高息股及國企改革概念股份，亦可選部分科技股等長期增長股份，高息股宜佔整體投資組合較高比例。

薛永輝昨出席旗下ETF產品發布會時稱，中國需透過減息刺激經濟，美國減息將為中國推動貨幣寬鬆政策提供空間，減息亦可紓緩內地企業盈利較低的情况，抵消通縮壓力。他亦提到，全球主動型基金過往均減持中國投資，但近日減持幅度有所放緩。

他續稱，按地區看較偏好美股，其次為日股、內地及港股。他指美國主要經濟動力來自服務業，其服務業採購經理人指數（PMI）過去均處50或以上的擴張空間，反映經濟不錯「底氣幾強」，同時勞工成本不斷下跌，加大未來美國經濟可實現「軟着陸」的機會。

匯豐范卓雲：美經濟料可軟着陸

薛永輝又提到，如果美國經濟最終實現軟着陸，料美國本月中減息25點子（100點子等於1厘），今年將減2至3次，每次同為25點子，認為現時市場預期本月減息50點子的機會較微，又指市場對減息預期過高。

此外，匯豐環球私人銀行發表2024年第四季投資展望，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期美國經濟將軟着陸，認為市場對美國經濟衰退過度反映。

匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預期，中國近期公布的多項經濟及貸款數據顯示內需和消費依然疲弱，要實現今年GDP增長5%的目標有挑戰。他預期人行將於年底前再下調貸款市場報價利率10點子，2025年上半年再減息20點子，在今年和明年將分別下調存款準備金率0.5個百分點，以增加流動性。該行對內地和香港股市的配置保持中立，偏好具抗逆力的行業龍頭和高息的優質國企股。港股方面看好估值吸引的保險、電訊和公用事業股，認為股份具增長韌力，並可受惠聯儲局減息。

相關字詞﹕恒生投資 科技股 匯豐 聯儲局

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