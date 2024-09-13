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經濟

1個月拆息1年低位 撐港股回穩 重磅科技金融股領漲 恒指收復牛熊線

【明報專訊】美國聯儲局下周議息會議前夕，港元拆息跌勢加快，1個月拆息跌至逾1年低位（見圖）。資金成本趨降，為港股帶來支持，恒指昨日最多反彈逾200點，最終收市升131點，報17,240點，剛好收復250天線（俗稱牛熊分界線）。但升市未獲成交配合，港股成交金額昨跌穿千億元至916億元。重磅科技、金融股領漲大市，ATMJ（阿里、騰訊、美團及京東）同做好，獲北水三連吸的阿里巴巴（9988）大成交再升近3%，友邦（1299）更升逾3%。

隔晚美國公布核心CPI升幅為4個月最高，雖然令9月減息50點子（100點子等於1厘）的預期降溫，但是美股依然上升，加上亞洲區股市向好。恒指昨高開68點後反覆向上，午後一度升225點，高見17,334點。國指全日升34點或0.58%，收報6017點，科指升24點或0.71%，收報3475點。

北水轉淨買入

阿里3日吸151億

北水南下轉為淨流入30.75億元，阿里巴巴連續第三日獲得北水淨買入，昨日再吸資35.1億元，3日累計獲151億元北水淨買入。日前被北水淨沽逾55億元的盈富基金（2800）昨獲淨買入4.64億元，騰訊控股（0700）亦獲淨買入1.62億元，港交所（0388）則繼續被北水淨沽出6.34億元，3日累計遭20.6億元北水淨沽出，美團（3690）亦遭淨沽出2.53億元。

ATMJ齊做好

美團見3個月高位

重磅科技、金融股力撐大市上升，單是友邦、阿里及美團3隻股份已為恒指貢獻94點，佔全日升市72%的升幅，其中ATMJ昨齊做好，美團升2.4%至122.3元的3個月高位，阿里巴巴升2.1%至83.2元，成交接近70億元，為昨日成交金額最多的股份，京東（9618）升2.4%報104.4元，百度（9888）、網易（9999）升逾1%，騰訊則靠穩；友邦升逾3%至55.15元，平保（2318）升1.3%至34.85元，匯控（0005）升0.6%至66.95元；藥明系繼續反彈，藥明康德（2359）再升近6%至36.45元，繼續是升幅最大藍籌，藥明生物（2269）升3.3%至11.68元，藥明合聯（2268）升4%至20.45元。

瑞銀削目標價37%

周大福挫4％

內需股捱沽，華潤啤酒（0291）、海底撈（6862）、海爾智家（6690）跌逾2%至3%，百威亞太（1876）、安踏（2020）均跌逾1%。瑞銀下調周大福珠寶（1929）目標價36.6%至7.8元，未來12個月經調整預測市盈率約8倍，為上市以來最低，該股昨日跌超過4%報5.86元，成為跌幅最大藍籌。前日狂插72%的巨星傳奇（6683）表示，或有股東趁市場動盪獲利回吐，考慮採取措施保護股東利益，該股昨最多彈38%，收報2.89元，升11.58%，成交金額高達5.4億元。

明報記者

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