八方雲集927萬入市荃灣工業中心

資料顯示，上述成交物業為荃灣德士古道荃灣工業中心11樓一單位，面積約2916方呎，剛以927萬元售出，呎價約3179元，物業買家以八方雲集國際集團有限公司作登記。原業主於1981年以約80萬元購入，持貨約43年，帳面獲利約847萬元或約10倍多。

DAN 6單位263萬沽 11年跌價8萬

另資料顯示，八方雲集早於2016年首度進駐該廈，連同今次購入單位，已持有該廈9伙，共涉逾7353萬元，對上一次買賣於去年10月錄得，單位同樣位於11樓，面積2968方呎，成交價1024萬元，呎價3450元，事隔不足一年，現成交呎價較去年低約8%。

此外，同區灰窰角街工廈DAN 6，因2016年曾發生矚目的石棺藏屍案而廣受注目，該廈新近再有蝕讓成交，一個面積490方呎的12樓單位，最新以263萬元售出，呎價5367元，原業主2013年以271萬元一手購入，持貨至今11年，帳面仍要蝕讓8萬元或約3%離場。中原（工商舖）工商部副分區營業董事莊梓榮表示，紅磡維港中心2座5樓04至06室，總面積約17,866方呎，以約9000萬元放售，呎價約5037元。業主1997年2450萬元購入，現叫價較購入價高約2.6倍。