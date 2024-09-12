明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

「髮界愛美神」8萬租出 地利根德閣單位

【明報專訊】今年租務市場活躍，市場錄不少大額租務成交，其中星級髮型屋老闆PRIVATE i SALON老闆張韻嫦及相關人士持有的中半山地利根德閣一個3房單位，最新以月租近8萬元租出，張氏持貨約27年，租金回報約3.6厘。

市場消息指，上述單位為地利根德閣3座中層B室，實用1602方呎，剛以月租近8萬元租出，實用呎租約50元，與市價相若。資料顯示，單位由張韻嫦等人1997年2650萬元購入，租金回報約3.6厘。

張韻嫦為PS Group行政總裁，被市場稱為「髮界愛美神」，旗下PRIVATE i SALON以不同品牌設有6間分店，分佈多個高檔地區，如中環四季酒店、中建大廈、ifc mall等，過往亦有不少明星名人光顧，包括男團Mirror多名成員等。

家庭客5.4萬租富豪‧山峯4房雙套戶

另中原地產分區經理曾紀賢表示，沙田九肚富豪．山峯8座中層A室，實用面積1562方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，議價後以5.4萬元租出，實用呎租34.6元。租客為一組區內家庭客，業主2020年3571萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

日本空姐1.8萬租映灣園兩房戶

此外，東涌指標屋苑映灣園獲機組人員租住。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園第10座低層E室，屬實用面積544方呎兩房間隔、望山景，業主月租叫價1.8萬元，放盤兩日零議價租出，實呎租逾33元，新租客為兩名日本空姐，屬即睇即租；業主2012年8月382萬元買入，租金回報5.7厘。

美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，荃灣西海之戀1期9座中層D室，實用面積508方呎，2房間隔，業主早前以2.5萬元放租，放盤一周獲區內家庭客議價500元或2%，以月租2.45萬元承租、實用呎租約48元；業主2017年869.1萬元購入，租金回報近3.4厘。

相關字詞﹕海之戀 映灣園 富豪．山峯 租務成交 張韻嫦 地利根德閣 PRIVATE i SALON

上 / 下一篇新聞

美的截孖展超購0.8倍 擬上限定價 GIC傳斥巨資認購 預告配售未到價不獲分貨
美的截孖展超購0.8倍 擬上限定價 GIC傳斥巨資認購 預告配售未到價不獲分貨
日圓見今年高 恒指隨外圍跌125點
日圓見今年高 恒指隨外圍跌125點
法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%
法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%
港Wi-Fi方案商伙財團拓中東市場
港Wi-Fi方案商伙財團拓中東市場
比亞迪否認升今年銷售目標至400萬輛
比亞迪否認升今年銷售目標至400萬輛
巨星傳奇急插72% 市值蒸發56億 公司：不排除採措施維護市場穩定
巨星傳奇急插72% 市值蒸發56億 公司：不排除採措施維護市場穩定
港鐵首發兩批離岸人幣綠債共45億
港鐵首發兩批離岸人幣綠債共45億
許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費
許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費
研究機構：內地次季智能手機出貨增10%
研究機構：內地次季智能手機出貨增10%
上半年大中華區ETF 淨增1020億美元
上半年大中華區ETF 淨增1020億美元
證券總會：冀持份者提前準備惡劣天氣交易
證券總會：冀持份者提前準備惡劣天氣交易
中國商飛或港設辦事處 彭博：助C919海外競爭
中國商飛或港設辦事處 彭博：助C919海外競爭
美核心CPI按月升0.3% 4個月最大 下周減息半厘預期降溫 道指曾跌逾600點
美核心CPI按月升0.3% 4個月最大 下周減息半厘預期降溫 道指曾跌逾600點
工業生產意外下滑 英7月GDP續零增長
工業生產意外下滑 英7月GDP續零增長
颶風礙墨西哥灣產油 國際油價曾反彈2%
颶風礙墨西哥灣產油 國際油價曾反彈2%
張兆聰：油價續跌有利 國泰反覆偏好
張兆聰：油價續跌有利 國泰反覆偏好
港元定存高息精選
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：百濟神州挑戰130元關
技術取勝：百濟神州挑戰130元關
馬雲內部信：阿里立志生存102年
馬雲內部信：阿里立志生存102年
劉思明：恒指延續跌勢 中字頭股短期或見承接
劉思明：恒指延續跌勢 中字頭股短期或見承接
周顯：中長線持有 比特幣勝黃金
周顯：中長線持有 比特幣勝黃金
湯文亮：賣樓賣藥 如出一轍
湯文亮：賣樓賣藥 如出一轍
One Wood Road變陣 價單推10伙 折實均呎2.3萬 全兩房戶985萬入場
One Wood Road變陣 價單推10伙 折實均呎2.3萬 全兩房戶985萬入場
Unit Soho呎租高見120元 兩房月租4.5萬
Unit Soho呎租高見120元 兩房月租4.5萬
莫華倫家族723萬沽眀徳山 7年實蝕一成
莫華倫家族723萬沽眀徳山 7年實蝕一成
八方雲集927萬入市荃灣工業中心
八方雲集927萬入市荃灣工業中心
中金張文朗：「穩增長」政策料發力 利內房回穩
中金張文朗：「穩增長」政策料發力 利內房回穩
東方匯理財富管理：美經濟增長回歸正常非衰退
東方匯理財富管理：美經濟增長回歸正常非衰退