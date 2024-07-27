明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

莫華倫家族723萬沽眀徳山 7年實蝕一成

【明報專訊】市場靜待美國聯儲局下周公布議息結果前，二手市場依然不乏蝕讓個案。市場消息稱，著名歌唱家莫華倫家族之成員，新近以723萬元售出西營盤眀徳山中層B室，實用面積314方呎，1房間隔、實呎23,025元；原業主為莫華倫家族成員，於2017年以776萬元一手購入，及後曾以860萬元作內部轉讓，若以一手購入價比較，帳面蝕53萬元或7%，連使費料實蝕約90萬元或12%。

九龍區半新盤亦出現蝕讓成交，正當啟德全新樓盤維港‧雙鑽、DOUBLE COAST I、天璽‧天等，部署短期內開售，同區屋苑尚‧珒溋有業主要損手離場。

利嘉閣首席聯席董事林麗芳表示，尚‧珒溋第1座低層H室，實用面積544方呎，3房間隔、望內園及車站廣場景，以1100萬元易手，實呎20,221元。原業主2019年以1320.8萬元一手買入，帳面蝕220.8萬元或17%，連使費料實蝕約290萬或22%。

尚‧珒溋3房1100萬沽 7年實蝕兩成

中原首席分區營業經理王秉義表示，南昌站匯璽第3B座中高層D室，實用面積436方呎，兩房間隔，新近以938萬元成交、實呎21,514元，買家為同區租客，近期決定轉租為買；原業主2017年961.68萬元一手購入，帳面蝕23.68萬元或2.5%，惟買入單位時獲發展商提供現金回贈，估計涉約11萬元，連使費料實蝕約68萬元或7%。

匯璽兩房938萬沽 7年實蝕7%

港島區方面，中原高級資深分區營業經理翁梓軒表示，灣仔囍匯3座低層B室，實用面積532方呎1房連儲物房間隔，以1001萬元易手、實呎18,816元，呎價失守2萬元關口，做價接近重返一手買入價；原業主2013年以955萬元一手買入，帳面仍然獲利46萬元或5%。

不過，在憧憬美國即將減息下，不乏買家趕趁減息前入市購入減價盤。中原高級分行經理謝家偉表示，荃灣朗逸峯12座高層F室，實用面積1015方呎3房間隔，遠望西環及港島少海景，以1330萬元易手、實呎13,103元，買家為同區換樓客；原業主早於2004年465.9萬元一手買入，帳面獲利864.1萬元，單位期內升值約1.9倍。

相關字詞﹕朗逸峯 囍匯 匯璽 尚‧珒溋 眀徳山 美國聯儲局

上 / 下一篇新聞

美的截孖展超購0.8倍 擬上限定價 GIC傳斥巨資認購 預告配售未到價不獲分貨
美的截孖展超購0.8倍 擬上限定價 GIC傳斥巨資認購 預告配售未到價不獲分貨
日圓見今年高 恒指隨外圍跌125點
日圓見今年高 恒指隨外圍跌125點
法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%
法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%
港Wi-Fi方案商伙財團拓中東市場
港Wi-Fi方案商伙財團拓中東市場
比亞迪否認升今年銷售目標至400萬輛
比亞迪否認升今年銷售目標至400萬輛
巨星傳奇急插72% 市值蒸發56億 公司：不排除採措施維護市場穩定
巨星傳奇急插72% 市值蒸發56億 公司：不排除採措施維護市場穩定
港鐵首發兩批離岸人幣綠債共45億
港鐵首發兩批離岸人幣綠債共45億
許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費
許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費
研究機構：內地次季智能手機出貨增10%
研究機構：內地次季智能手機出貨增10%
上半年大中華區ETF 淨增1020億美元
上半年大中華區ETF 淨增1020億美元
證券總會：冀持份者提前準備惡劣天氣交易
證券總會：冀持份者提前準備惡劣天氣交易
中國商飛或港設辦事處 彭博：助C919海外競爭
中國商飛或港設辦事處 彭博：助C919海外競爭
美核心CPI按月升0.3% 4個月最大 下周減息半厘預期降溫 道指曾跌逾600點
美核心CPI按月升0.3% 4個月最大 下周減息半厘預期降溫 道指曾跌逾600點
工業生產意外下滑 英7月GDP續零增長
工業生產意外下滑 英7月GDP續零增長
颶風礙墨西哥灣產油 國際油價曾反彈2%
颶風礙墨西哥灣產油 國際油價曾反彈2%
張兆聰：油價續跌有利 國泰反覆偏好
張兆聰：油價續跌有利 國泰反覆偏好
港元定存高息精選
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：百濟神州挑戰130元關
技術取勝：百濟神州挑戰130元關
馬雲內部信：阿里立志生存102年
馬雲內部信：阿里立志生存102年
劉思明：恒指延續跌勢 中字頭股短期或見承接
劉思明：恒指延續跌勢 中字頭股短期或見承接
周顯：中長線持有 比特幣勝黃金
周顯：中長線持有 比特幣勝黃金
湯文亮：賣樓賣藥 如出一轍
湯文亮：賣樓賣藥 如出一轍
One Wood Road變陣 價單推10伙 折實均呎2.3萬 全兩房戶985萬入場
One Wood Road變陣 價單推10伙 折實均呎2.3萬 全兩房戶985萬入場
Unit Soho呎租高見120元 兩房月租4.5萬
Unit Soho呎租高見120元 兩房月租4.5萬
「髮界愛美神」8萬租出 地利根德閣單位
「髮界愛美神」8萬租出 地利根德閣單位
八方雲集927萬入市荃灣工業中心
八方雲集927萬入市荃灣工業中心
中金張文朗：「穩增長」政策料發力 利內房回穩
中金張文朗：「穩增長」政策料發力 利內房回穩
東方匯理財富管理：美經濟增長回歸正常非衰退
東方匯理財富管理：美經濟增長回歸正常非衰退