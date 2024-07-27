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經濟

香港地產

One Wood Road變陣 價單推10伙 折實均呎2.3萬 全兩房戶985萬入場

【明報專訊】美國聯儲局下周議息前，樓市氣氛仍然疲弱，綜合市場資訊，本月至昨天整體新盤成交不足200宗。大型發展商未敢貿然推出大型新盤之際，部分中小型發展商積極推出已屆現樓的單幢新盤，其中盈信控股旗下灣仔現樓項目One Wood Road決定變陣，由原先招標推售12伙，改為上載首張價單，涉其中10伙兩房戶，折實984.9萬元起，折實均呎23,003元，並落實下周一 （中秋節前夕） 以先到先得形式發售。另恒和地產旗下長沙灣現樓項目恒珀，亦盡推餘下12伙，將於周日（9月15日）推售。

明報記者 江俊洋

提供42伙的One Wood Road ，今年6月初起以招標形式推售12伙，惟一直未開齋，如今改為價單推盤。盈信控股代表游國輝表示，希望做法能夠加強售樓透明度，又形容首張價單屬「啟動引擎價」。事實上，盈信控股2018年以底價4.85億元統一活道1號業權，以可建樓面約4.2萬方呎計，每方呎樓面價約1.15萬元。游國輝早前曾透露項目的總投資額約10億元，即折合平均呎價逾2.38萬元。

項目投資額10億 均呎2.38萬

他昨日表示，首張價單未能為項目回本，但期望買家「買得開心，住得開心」，現時亦不會考慮部分發展商的做法，將旗下單位轉售為租。One Wood Road首推的10伙，全屬實用460方呎的兩房單位，並設4種付款方法，其中90日成交期可享最高折扣率24.75%，包括15%基本折扣、6%早鳥優惠，以及3.75%印花稅津貼優惠，折實價984.9萬至1167.1萬元，折實均呎23,003元。當中只有兩伙折實價低於1000萬元，包括入場單位6樓B室，折實價984.9萬元，折實呎價21,411元。灣仔近年新盤不多，參考附近屋苑的二手交投並不活躍，其中樓齡約7年壹嘉，近期二手呎價約25,397元；樓齡約10年的囍滙，最新有1房戶呎價失守2萬元。

恒珀盡推12伙 周日先到先得賣

至於全盤同樣有42伙的恒珀，發展商自6月公布首張涉30伙價單後，昨加推最後12伙，折實1房約509.1萬元起，周日以先到先得形式發售。加推單位包括5伙1房戶、7伙兩房戶，實用300至462方呎，定價727.3萬至1243.3萬元，以最高折扣30%計，折實價509.1萬至870.3萬元，折實實呎16,840至19,690元。入場單位為18樓B室，實用300方呎，1房間隔，折實價509.1萬元、折實呎價16,970元。項目維持原有3種付款方法，最高折扣率達30%，與7月初公布的首張修訂版價單相同。值得留意，首張價單原有折扣率為16%，後來發展商提高折扣優惠至30%後，首批單位個別變相減價約17%，隨後連錄成交。另新地（0016）北角海璇II再沽1伙，位於3座16樓B室，實用面積1155方呎3房戶，連車位成交價4538萬元、實呎39,290元；據成交紀冊錄冊顯示，買家有720日成交期，並可獲一籃子優惠，包括享提前入住等。項目自8月底至今累售13伙、估計套現5.85億元。

相關字詞﹕海璇II 恒珀 灣仔 ONE WOOD ROAD 新盤

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