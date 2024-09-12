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經濟
2024年9月12日星期四
股市最前線
美的截孖展超購0.8倍 擬上限定價 GIC傳斥巨資認購 預告配售未到價不獲分貨
日圓見今年高 恒指隨外圍跌125點
法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%
港Wi-Fi方案商伙財團拓中東市場
比亞迪否認升今年銷售目標至400萬輛
巨星傳奇急插72% 市值蒸發56億 公司：不排除採措施維護市場穩定
港鐵首發兩批離岸人幣綠債共45億
許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費
研究機構：內地次季智能手機出貨增10%
上半年大中華區ETF 淨增1020億美元
證券總會：冀持份者提前準備惡劣天氣交易
中國商飛或港設辦事處 彭博：助C919海外競爭
美核心CPI按月升0.3% 4個月最大 下周減息半厘預期降溫 道指曾跌逾600點
工業生產意外下滑 英7月GDP續零增長
颶風礙墨西哥灣產油 國際油價曾反彈2%
張兆聰：油價續跌有利 國泰反覆偏好
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：百濟神州挑戰130元關
馬雲內部信：阿里立志生存102年
劉思明：恒指延續跌勢 中字頭股短期或見承接
周顯：中長線持有 比特幣勝黃金
湯文亮：賣樓賣藥 如出一轍
One Wood Road變陣 價單推10伙 折實均呎2.3萬 全兩房戶985萬入場
Unit Soho呎租高見120元 兩房月租4.5萬
莫華倫家族723萬沽眀徳山 7年實蝕一成
「髮界愛美神」8萬租出 地利根德閣單位
八方雲集927萬入市荃灣工業中心
中金張文朗：「穩增長」政策料發力 利內房回穩
東方匯理財富管理：美經濟增長回歸正常非衰退
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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