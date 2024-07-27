工業生產意外下滑 英7月GDP續零增長

雖然夏季體育賽事推動了零售銷售，為服務業產出提供動力，但工業生產意外下滑，令次季的生產疲弱狀况加劇。

英國7月工業產出按月跌0.8%，扭轉了6月的0.8%升幅，其中製造業倒退1%，主要受汽車等生產萎縮拖累。截至7月底止的3個月，英國GDP增長0.5%，低於預期。

經濟學家警告大幅加稅或礙經濟

不過今年上半年，英國GDP增幅達1.3%，超出七國集團（G7）其他成員國，惟英國下半年經濟表現預期將明顯轉弱。過去4個月中，英國經濟有3個月沒有增長。經濟學家警告，財相李韻晴（Rachel Reeves）準備在10月底的預算案宣布大幅加稅，以滿足220億鎊（約2235億港元）的未撥款和未披露支出的承諾，可能會為經濟增長帶來阻力。

交易員預計，英倫銀行不會在下周的會議再次減息，但他們押注該央行將在今年稍後加快減息步伐。

交易員料英倫銀行下周不減息

投資者對美國經濟的憂慮加劇，令市場預期主要央行將加快減息。市場預計，在8月啟動減息周期的英倫銀行，將在11月再次減息，且在12月進一步減息的可能性很高。

（綜合報道）

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