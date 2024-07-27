上半年大中華區ETF 淨增1020億美元

該調查代表着來自中國內地、香港、台灣地區超過100名ETF投資者的意見，有59%受訪者管理超過10億美元資產，有39%受訪者在投資組合中有50%資產投資於ETF，相對全球比例為24%。去年有84%投資者購買主動型ETF，亦有63%計劃增加主題型ETF投資，最受追捧是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車及網絡安全等主題。

港主動管理型ETF佔比達40%

內地方面，有71%投資者透過合格境內機構投資者（QDII）或透過將ETF納入互聯互通以投資香港上市ETF。有50%投資者計劃增加在主題型ETF方面，自動駕駛和電動汽車ETF投資。香港方面，投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈，佔比達40%。該行亞洲區ETF服務總監Chris Pigott表示，中國內地、香港、台灣地區為管理人帶來重大投資機會，發行人還有很大發展空間和機會。