許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費

涉清盤人追討官司

報道指出，法院文件顯示丁玉梅於8月仍獲准每月支取最多35萬英鎊（相當於357萬港元），用於生活開支和法律費用。而中國恒大清盤人在相關的官司中，向丁玉梅追討她經兩間全資擁有的企業在2018至2020年所收取的中國恒大股息，涉及高達28億港元。

中國恒大於今年1月底被頒令清盤後，在今年3月22日清盤人以公司名義在高等法院針對3名被告展開法律訴訟，被告包括許家印、丁玉梅、恒大前副主席兼行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮等，涉及60億美元（相當於468億港元） 。

報道稱，根據去年的文件顯示， 丁玉梅持有中國恒大5.99%的股份。而根據8月29日的一份法庭文件，丁玉梅在英國的銀行帳戶裡有超過400萬美元（相當於3120萬港元），並居住在倫敦一套豪華公寓內，該公寓是Thames City的一部分，該項目由有「重慶李嘉誠」之稱的中渝置地創辦人、內地富豪，亦是許家印多年好友的張松橋所開發。

報道指出，丁玉梅的律師拒絕置評，中國恒大清盤人的律師亦無回覆尋求評論的訊息。