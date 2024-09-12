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經濟

港鐵首發兩批離岸人幣綠債共45億

【明報專訊】港鐵（0066）公布，於周二（10日）完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括30億元人民幣10年期債券及15億元人民幣30年期債券，總認購額逾199億元人民幣及認購率超過4.4倍。港鐵指自2016年公司首次發行綠色債券，已集資逾330億元。

總認購額逾199億人幣 超購逾4倍

港鐵指出，是次10年期債券為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券，其票面年息率為2.75厘，每半年派息一次，到期日為2034年9月20日。發售價為票面值的100%，故孳息率同為2.75厘。至於30年期債券是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券，其票面年息率為3.05厘，每半年派息一次，到期日為2054年9月20日。發售價亦為票面值的100%，孳息率3.05厘。此項債券預期獲標準普爾評為AA+級。

按證公司發行第2批基建貸款抵押證券

另一方面，香港按揭證券公司公布，通過特設公司Bauhinia ILBS 2 Limited（Bauhinia 2）成功發行第二批基建貸款抵押證券，發行金額為4.233億美元。去年5月，該公司發行首批基建貸款抵押證券。公司稱，Bauhinia 2的發行獲不同投資者參與，涵蓋保險公司、養老基金、證券公司，以及本地和國際金融機構。當中亞洲基礎設施投資銀行透過對按證公司基建貸款抵押證券的總計3億美元投資計劃，成為錨定投資者。此外，Bauhinia 2 組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業，總值約4.233億美元。所發行的票據共分5級，包括A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級，均為投資級別，總值3.867億美元，並於聯交所上市。資本結構中，有1.07億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（A1-SU級）。

相關字詞﹕綠色債券 離岸人民幣 港鐵

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