明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港Wi-Fi方案商伙財團拓中東市場

【明報專訊】在港的社交Wi-Fi行銷解決方案商FansWave Ltd（FansWiFi）與中東財團AGI Tech落實合作，將結合社交媒體與CRM（顧客關係管理）的Wi-Fi接入方案，打入中東市場，提供數據分析供開發市場推廣方案。FansWiFi先後已在香港、東南亞推出，和AGI Tech合作後，將擴大至阿聯酋市場參與發展。

兩家公司昨日在一帶一路高峰論壇簽署合作協議。該公司創辦人之一袁靖智接受本報訪問時表示，FansWiFi由同為創辦人的楊展維開發，其方案用意在讓消費者更易去利用社交媒體登入Wi-Fi，並向商戶提供數據分析方案，繼而與市面大部分CRM平台接軌，藉此讓中小企更具效益去推出市務推廣，帶動收入。

其涵蓋的社交媒體為fb、IG、WhatsApp、微信等。商戶可結合廣告、視頻、GIF等形式做推廣，並且配合抽獎、電子優惠券、離線二維碼、調查等活動與消費者互動。商戶可因應推出針對性如晚市優惠等推廣方案。

她說：「由於方案月費可低至600元，希望在當前消費市道幫助更多中小企。」在此之前，FansWiFi已經在香港獲得最少100至200個商戶，例如D2 Place、冠忠巴士、餐飲行業、政府部門、旅遊景點等使用，亦曾經在馬來西亞、泰國市場推出。現時更和AGI Tech進一步合作，期望接觸到更多市場。

AGI：港亦可開發出獨特技術

AGI Tech所屬AGI Holding主席Sadeddine Mneimne表示，他早年曾於匯豐任職，除了對香港有感情，亦希望做些事情，冀香港科技發展不再限於香港市場，集團對金融科技、農業科技等發展感興趣，並物色新機會。他們在中東參與磨菇種植、肉雞、蜂蜜產業，在科技上亦參與推動代幣化發展。集團業務已覆蓋阿聯酋、土耳其、喬治亞、英國等。他指，AGI Tech已與FansWiFi討論6個月，終達成長期互惠互利合作，並印證到香港亦可開發具獨特技術，到更多國家應用，料在政府、博物館、伊斯蘭教寺廟、酒店等不同商業場境大派用場。長遠他相信可在推動環境保護，發揮作用。

相關字詞﹕Sadeddine Mneimne 楊展維 袁靖智 AGI Tech FansWave Ltd

上 / 下一篇新聞

美的截孖展超購0.8倍 擬上限定價 GIC傳斥巨資認購 預告配售未到價不獲分貨
美的截孖展超購0.8倍 擬上限定價 GIC傳斥巨資認購 預告配售未到價不獲分貨
日圓見今年高 恒指隨外圍跌125點
日圓見今年高 恒指隨外圍跌125點
法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%
法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%
比亞迪否認升今年銷售目標至400萬輛
比亞迪否認升今年銷售目標至400萬輛
巨星傳奇急插72% 市值蒸發56億 公司：不排除採措施維護市場穩定
巨星傳奇急插72% 市值蒸發56億 公司：不排除採措施維護市場穩定
港鐵首發兩批離岸人幣綠債共45億
港鐵首發兩批離岸人幣綠債共45億
許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費
許家印前妻資產遭凍結 英法院允每月支20萬生活費
研究機構：內地次季智能手機出貨增10%
研究機構：內地次季智能手機出貨增10%
上半年大中華區ETF 淨增1020億美元
上半年大中華區ETF 淨增1020億美元
證券總會：冀持份者提前準備惡劣天氣交易
證券總會：冀持份者提前準備惡劣天氣交易
中國商飛或港設辦事處 彭博：助C919海外競爭
中國商飛或港設辦事處 彭博：助C919海外競爭
美核心CPI按月升0.3% 4個月最大 下周減息半厘預期降溫 道指曾跌逾600點
美核心CPI按月升0.3% 4個月最大 下周減息半厘預期降溫 道指曾跌逾600點
工業生產意外下滑 英7月GDP續零增長
工業生產意外下滑 英7月GDP續零增長
颶風礙墨西哥灣產油 國際油價曾反彈2%
颶風礙墨西哥灣產油 國際油價曾反彈2%
張兆聰：油價續跌有利 國泰反覆偏好
張兆聰：油價續跌有利 國泰反覆偏好
港元定存高息精選
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：百濟神州挑戰130元關
技術取勝：百濟神州挑戰130元關
馬雲內部信：阿里立志生存102年
馬雲內部信：阿里立志生存102年
劉思明：恒指延續跌勢 中字頭股短期或見承接
劉思明：恒指延續跌勢 中字頭股短期或見承接
周顯：中長線持有 比特幣勝黃金
周顯：中長線持有 比特幣勝黃金
湯文亮：賣樓賣藥 如出一轍
湯文亮：賣樓賣藥 如出一轍
One Wood Road變陣 價單推10伙 折實均呎2.3萬 全兩房戶985萬入場
One Wood Road變陣 價單推10伙 折實均呎2.3萬 全兩房戶985萬入場
Unit Soho呎租高見120元 兩房月租4.5萬
Unit Soho呎租高見120元 兩房月租4.5萬
莫華倫家族723萬沽眀徳山 7年實蝕一成
莫華倫家族723萬沽眀徳山 7年實蝕一成
「髮界愛美神」8萬租出 地利根德閣單位
「髮界愛美神」8萬租出 地利根德閣單位
八方雲集927萬入市荃灣工業中心
八方雲集927萬入市荃灣工業中心
中金張文朗：「穩增長」政策料發力 利內房回穩
中金張文朗：「穩增長」政策料發力 利內房回穩
東方匯理財富管理：美經濟增長回歸正常非衰退
東方匯理財富管理：美經濟增長回歸正常非衰退