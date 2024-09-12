法巴：政策倘配合 港股年底前可升5%至10%

【明報專訊】法國巴黎銀行亞太區宏觀研究統籌總監兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示，雖然市場對港股期望不大，但以目前恒生中國企業指數（HSCEI）或MSCI中國指數，市盈率相較過去10年低出1個標準差，若有適當的內地政策協調推出，料今年底前港股市場仍有5%至10%的上升空間。
建議選高息積極回購股份
呂成解釋，今年以來內地當局推出一系列政策，惟推行時並不協調，內地現時正傳出容許存量房貸尋求轉按，落實的話則可略增消費者的購買力；但與此同時，措施或令市場覺得政府要內銀單方面承受損失。他指出如政策能配合其他貨幣及財政政策一併推出，可令中國債券孳息曲線倒掛邁向正常化，亦可紓緩內銀的淨息差收窄壓力，給予投資者對於內地推行政策的信心，改善股票市場氣氛。
當內地「出招」時，本港股市個別環節亦會出現投資機遇，他建議投資者可選擇持有高息股，以及積極回購的港股以進行組合配置。另外阿里巴巴（9988）納入港股通，呂成指反映互聯互通計劃持續完善，盼未來可解除更多限制，利用AＨ股溢價以及部分僅於香港上市的股份，以吸引北水參與。
下調今年中國GDP預測至4.9%
法巴亦將今年中國GDP增長預測下調，由原先的5.2%下調至4.9%。法國巴黎銀行（中國）首席經濟學家榮靜解釋，其預測下調是因應中國於第二季GDP增長為4.7%，遜於該行原先所預期季內增長4.9%。
榮靜續稱，法巴原已預計內房會持續低迷，但沒料到內房低迷程度如此劇烈（dramatic），如今年上半年百強房企銷售總額按年跌40%至50%，銷售總額亦為2021年同期的約三成，再加上內地推行政策力度較法巴預測的為溫和，只為家電及汽車等產品提供消費補貼，綜合上述因素從而下調中國GDP增長預測。
另外，評級機構惠譽表示隨着中國出口快速增長將放緩，亦將中國明年GDP增長預測下調，由原先的4.8%下調至4.5%。