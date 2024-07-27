華為三折疊屏手機 逾460萬人預約

下周五開售 19999元人幣起

華為常務董事余承東表示，這是全球首款商用三折疊屏手機，展開後屏幕10.2吋，是全球最大的折疊屏手機，相當於把平板電腦放入口袋。他說，手機厚度僅3.6毫米，是最薄折疊屏手機，因此電池也只有1.9毫米厚，堪稱全世界最薄電池。

手機厚3.6毫米 電池1.9毫米厚

余承東表示，華為三折疊手機最大突破，為解決屏幕與鉸鏈技術，首次實現內折與外折合一，內外彎折同時進行，增加手機屏幕抗衝擊能力。他說，華為團隊花5年時間研發，是一款將科幻帶進現實的產品，能實現一折、兩折與三折大屏幕閱覽等一機多用。華為同時推出折疊觸控鍵盤，實現把「電腦放在口袋」、「把鍵盤放在口袋」。Mate XT設瑞紅和玄黑兩種顏色，電池容量5600mAh，支持天通衛星通信。

市場分析，隨着iPhone在內地面臨延遲推出Apple Intelligence（蘋果智能）的限制，使蘋果與華為、榮耀和Oppo等內地AI手機製造商相比處於不利形勢。市場研究機構Counterpoint指出，iPhone 在中國市場銷量已連跌4季，弱於中國整體市場。

（綜合報道）

[國際金融]