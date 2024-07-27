iPhone 16搭載視覺智能成賣點 港或不會整合ChatGPT

iPhone 16系列將於香港時間本周五（13日）晚上8時起接受預訂，下周五（20日）起發貨，128GB的iPhone 16售價6899港元起。蘋果智能要待下月隨iOS 18.1在美國市場率先推出，但只限英文測試版，12月起推出澳紐、英國等本土英語版，明年將支援中文、日文等語言版本，但並非每個地區都能使用。

新設「相機控制」鍵 助檢索影像資訊

蘋果香港官網有介紹蘋果智能的內容，但與台灣官網主要分別是香港官網沒有關於蘋果智能與ChatGPT整合的資訊，因此預計未來推出的港版蘋果智能不會整合ChatGPT。

內地傳媒指蘋果智能暫不適用於內地購買的iPhone機型。至於在內地以外購買的新機，如果用戶的AppleID設置在內地，也無法使用蘋果智能。蘋果官網指推出時間可能按內地審批情况而定。部分業界人士甚至認為，這可能需要美國當局批准。有傳言指蘋果可能與百度合作，在內地和香港使用文心一言模型來提供AI服務，但未獲證實。蘋果智能在內地延遲推出，可能令新機在內地銷情大打折扣。業界猜測新機上市初期，可能會有內地客來港買機。生成式AI技術在內地受到監管，根據國家網信部門官網公示信息，全國有188款AI大模型完成備案，暫時未有外國企業通過備案。

鏡頭對準餐廳 立即搜索評分預訂等資訊

除iPhone 16系列，15 Pro、15 Pro Max，以及配備M1或更新晶片的iPad和Mac，將可在系統更新後使用蘋果智能。最吸引外界注意的是「相機控制」鍵帶來視覺智能，它可識別通過鏡頭「看到」的事物。當用戶點擊並按住「相機控制」鍵，同時將手機對準目標，如一家餐廳，iPhone會立即搜索出該餐廳的營業時間、評分及預訂資訊等。如果用戶看到牆上的活動海報，視覺智能可以將其添加到用戶日曆；將手機對準公園的小狗，它會向用戶提供小狗的品種。

（綜合報道）

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