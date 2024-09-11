明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

基金特區：減息在即 施羅德籲多元化投資 保險相連證券助增組合防禦力

【明報專訊】市場觀望下周美國聯儲局議息會議的議息結果，施羅德投資多元化資產投資總監佘康如預期，美國今年內將減息兩次，料合共減息半厘，隨着美國展開減息周期，建議投資者在收益策略上應更多元化，除投資股票及債券收息外，還可考慮另類投資產品，如保險相連證券（insurance-linked securities或ILS），以提高投資組合的防禦力。

目前市場對今年聯儲局減息幅度預測的分歧，主要源於對美國經濟前景的看法不同。佘康如表示，儘管美國勞動市場呈現一些降溫迹象，如失業率有所上升，但這可能是受到季節因素影響，反觀市場仍有大量的職位空缺，提供的水平遠高於失業率，而且首次申領失業救濟人數仍處合理水平，顯示就業市場仍穩定，故該公司認為美國經濟陷入衰退機會偏低。儘管該公司於今年8月將美國經濟「硬着陸」的概率由早前的5%提升至20%（見圖），並將「軟着陸」的概率由早前的90%下調至75%，基於環球的主要製造業指標，包括美國、歐元區及中國的數據於8月份出現下滑，加上美國勞動力市場進一步出現疲弱迹象，但經調整後的美國經濟「軟着陸」概率仍遠高於「硬着陸」，目前「軟着陸」仍是該公司的主要基準預測。

料聯儲局今年減息半厘

在「軟着陸」的預期下，佘康如表示，該公司預測今年美國經濟增長有望達3%，聯儲局今年有機會於9月及12月各減息一次，每次減息25點子（100點子等於1厘），明年有望再減息兩次，但實際減息步伐或取決於誰入主白宮，認為部分市場人士預期美國今年將減息4次，是對經濟數據反應過大，由於該公司預料美國將以溫和步調減息，意味市場將處於長期較高息（higher for longer）環境，由於目前股票和債券之間的相關度仍偏高，且部分傳統債券估值已偏高，認為投資者應考慮透過多元化資產獲取收益，除傳統股票及債券外，還可考慮可換債券、證券化信貸及保險相連證券等另類投資產品。

巨災債券平均孳息率達13厘

施羅德投資私募債務與信貸替代品資深產品策略師Zeba Ahmad表示， 保險相連證券為其中一種可提供收益的另類投資資產，此類產品主要將部分保險風險轉至資本市場的投資者，其中一種較常見的產品為巨災債券（Catastrophe Bond），這種債券的主要風險來自天災，平均存續期約3年，目前平均孳息率達13厘，孳息相較高於現時投資級別債券的介乎5厘至6厘，也較目前高收益債券介乎的7厘至8厘的孳息水平為高，而且此類產品與其他風險資產的相關度較低，當其他風險資產價格波動時可以提供緩衝，並認為隨着氣候變化風險上升，市場對巨災債券的需求正持續上升，但也提醒此類產品的主要風險亦來自氣候變化，而美國減息亦會對此類債券的債息構成一定影響。目前該公司的部分基金也有投資於此類債券，以施羅德環球基金系列動力收息基金為例，該基金截至今年7月31日止，投資組合中持有的保險掛勾證券佔基金資產的2.7%。

考慮到下半年市場面臨的不確定因素，佘康如認為投資者應採取啞鈴式投資策略（barbell approach），即於投資組合中，平衡分散配置於收益類資產，同時尋求增長，以提高投資組合的防守力。

看好AI半導體長遠潛力

在增長主題方面，仍看好人工智能 （AI） 相關和半導體板塊的長遠潛力，除市場對此類產品需求殷切外，當美國展開減息周期，將利好這類增長型股份的表現，加上此類企業盈利前景穩健，有望為投資者帶來資本增值，而從數據分析層面也顯示。她指出，近期的製造業採購經理指數（PMI）反映亞洲半導體產業出口維持理想，鞏固該公司對半導體和科技硬件公司持正面看法的觀點，至於期望獲取股息收益的投資者，也可留意銀行股，因目前銀行業狀况較10年前改善，行業當中存在吸引的投資機會。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

相關字詞﹕基金特區 施羅德投資 債券

上 / 下一篇新聞

政府再發銀債 保證息率至少4厘 最多550億 本月30日起接受認購
政府再發銀債 保證息率至少4厘 最多550億 本月30日起接受認購
銀債資金首用於長遠基建工程
銀債資金首用於長遠基建工程
正式納港股通 阿里升逾4％成交169億
正式納港股通 阿里升逾4％成交169億
港交所：惡劣天氣維持交易 4券商未就緒
港交所：惡劣天氣維持交易 4券商未就緒
蘋果Alphabet歐洲官司敗訴
蘋果Alphabet歐洲官司敗訴
中信里昂：互聯網股看好騰訊美團等
中信里昂：互聯網股看好騰訊美團等
內地上月出口升8.7% 近年半新高 進口顯著放緩 貿易順差擴至910億美元
內地上月出口升8.7% 近年半新高 進口顯著放緩 貿易順差擴至910億美元
中汽協：上月汽車銷量挫11%
中汽協：上月汽車銷量挫11%
彭博：龍光融創擬數月 敲定境內債重組
彭博：龍光融創擬數月 敲定境內債重組
德勤：冀政府設「家辦通」 吸內地高淨值客來港投資
德勤：冀政府設「家辦通」 吸內地高淨值客來港投資
周大福中環概念店開幕 擬5年7500店轉型
周大福中環概念店開幕 擬5年7500店轉型
大股東斥8億增持 金沙中國急升3.4%
大股東斥8億增持 金沙中國急升3.4%
永明金融調查：港消費者對ESG認識有限
永明金融調查：港消費者對ESG認識有限
iPhone 16搭載視覺智能成賣點 港或不會整合ChatGPT
iPhone 16搭載視覺智能成賣點 港或不會整合ChatGPT
華為三折疊屏手機 逾460萬人預約
華為三折疊屏手機 逾460萬人預約
張兆聰：大股東增持 金沙中國開始值博
張兆聰：大股東增持 金沙中國開始值博
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
港元定存高息精選
港元定存高息精選
李俊鋒：債券再成對冲工具？
李俊鋒：債券再成對冲工具？
技術取勝：中國食品博反彈值博
技術取勝：中國食品博反彈值博
楊智佳：剔出港股通 北水重倉內房股沽壓大
楊智佳：剔出港股通 北水重倉內房股沽壓大
周顯：賣豪宅難過賣上市公司
周顯：賣豪宅難過賣上市公司
湯文亮：WFH令經濟衰退
湯文亮：WFH令經濟衰退
新地提速推YOHO Hub II新一座 快開價 強調以市價發售 天璽‧天擬下月登場
新地提速推YOHO Hub II新一座 快開價 強調以市價發售 天璽‧天擬下月登場
YOHO Hub II三房呎租45元 業主回報3.5厘
YOHO Hub II三房呎租45元 業主回報3.5厘
林高演胞弟沽九龍城舊樓 帳賺2744萬
林高演胞弟沽九龍城舊樓 帳賺2744萬
冰室逾50萬租中環翠華舊舖 低舊約五成
冰室逾50萬租中環翠華舊舖 低舊約五成
羅守輝1700萬沽堅尼地道單位 料蝕35%
羅守輝1700萬沽堅尼地道單位 料蝕35%
TOWNPLACE WEST KOWLOON 海濱長廊成打卡熱點
TOWNPLACE WEST KOWLOON 海濱長廊成打卡熱點
維港‧雙鑽屆現樓 戶型多元化
維港‧雙鑽屆現樓 戶型多元化
毗鄰都會公園 享綠化景致
毗鄰都會公園 享綠化景致