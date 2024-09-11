羅守輝1700萬沽堅尼地道單位 料蝕35%

【明報專訊】樓價持續回落，市場仍不乏名人入市及沽貨個案；資料顯示，原由資深投資者羅守輝相關人士持有的港島半山堅尼地道時和大廈低層A室，實用1456方呎3房1套連多用途室間隔，上月以1700萬元沽出、實呎11,676元，較同廈2017年高峰期成交價2840萬元，低1140萬元或40%；羅守輝相關人士於2012年以2380萬元購入，帳面蝕680萬元或28%，連稅項及其他使費，有可能實蝕約830萬元或35%。
AV Concept主席斥6000萬
購鹿茵山莊洋房
另據資料顯示，大埔鹿茵山莊雙號洋房，實用面積2908方呎、4房3套間隔，新近以6000萬元售出、實呎20,633元，新買家為AV Concept（0595）主席兼行政總裁蘇煜均及其妻子楊潔玲；原業主早於2000年以2850萬元購入，持貨24年，帳面獲利3150萬元或1.1倍。
資料顯示，奧運站瓏璽第6B座高層複式大戶，實用面積1933方呎、連97方呎平台及580方呎天台，屬4房雙套連多用途室間隔，設內置樓梯通往上層及天台，本月初以6380萬元易手、實呎33,006元；原業主於2017年10月以7688萬元一手購入，持貨7年，帳面蝕1308萬元或17%，連使費及發展高回贈計，有可能實蝕約1160萬元或15%。
御花園3房買家與內地評級機構創辦人同名
資料顯示，港島中半山御花園第2座低層單位，屬實用面積2072方呎3房1套間隔，早前以6000萬元連車位售出、實呎28,958元，買家以毛振華（MAO ZHENHUA）作登記，與內地評級機構、中誠信集團創始人兼董事長、中誠信國際首席經濟學家、香港大學經管學院教授毛振華名字相同，有機會為同一人；原業主於2017年底以6800萬元購入，持貨近7年，帳面蝕800萬元或12%，若連使費料實蝕約1220萬元或約18%。