明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

冰室逾50萬租中環翠華舊舖 低舊約五成

【明報專訊】連鎖茶餐廳趁商舖租金價錢回軟，承租港島核心商業區大舖；據市場消息指出，原由翠華（1314）租用的中環德輔道中84至86號地下及地庫，面積逾7000方呎，獲前翠華行政總裁駱國安旗下的貳號冰室承租，月租介乎50萬至60萬元，較翠華2021年退場前舊約110.7萬元，低約55%。

上述商舖鄰近恒生銀行總行，毗鄰區內熱門景點中環街市，地下面積約3163方呎、連約4200方呎地庫，總面積約7363方呎，以月租50萬至60萬元計，呎租約68至81元。

總面積7363呎 呎租料68至81元

翻查資料，上述商舖原由翠華餐廳主席李遠康等人持有，去年9月以3.7億元售出、呎價逾5萬元；商舖由保晟有限公司購入，為恒生銀行（0011）前董事長利國偉的家族成員，以月租逾50萬元計，估計租金回報約1.6至1.9厘。

業主為恒生前董事長家族成員

事實上，不少商戶趁商舖租金回落，租用面積較大商舖，同屬中環地標商舖之一、泛海國際（0129）旗下皇后大道中泛海大廈地下及一樓，面積約1.9萬方呎，早前獲西班牙時尚品牌Mango以月租約120萬元承租，呎租僅63元，比疫情爆發前低約20%，亦比2014年英國品牌Topshop以高達300萬元承租，低約六成。

另已故「舖王」鄧成波的家族成員再度沽貨；由鄧氏家族相關人士持有的旺角道26號1樓A室、旺角道28號1樓B室，以及通菜街139A號1樓A室共3個單位，新近以1580萬元售出，以總實用面積1898方呎計、實呎約8325元；登記買家為正祥投資有限公司，董事為「麻雀館大王」石鑑輝家族成員石炳祥及相關人士。資料顯示，鄧氏家族於2018年以2750萬元購入，帳面蝕1170萬元或43%。

此外，近年縮減分行的東亞銀行（0023），最新放售持有物業；美聯旺舖營業董事林雍坤表示，獲委託獨家代理大埔安泰路1號大埔廣場地下49至52號舖放售，總面積約4076方呎，業主以9800萬元放售，近期調低1200萬元或12%，現以約8600萬元放售，每方呎意向價約2.1萬元。資料顯示，商舖由東亞銀行於1985年以327.3萬元購入，購入後自用多年，現交吉形式放售；若以8600萬元易手，帳面將賺逾8272萬元或25倍。

相關字詞﹕東亞銀行 鄧成波家族 貳號冰室 翠華

上 / 下一篇新聞

政府再發銀債 保證息率至少4厘 最多550億 本月30日起接受認購
政府再發銀債 保證息率至少4厘 最多550億 本月30日起接受認購
銀債資金首用於長遠基建工程
銀債資金首用於長遠基建工程
正式納港股通 阿里升逾4％成交169億
正式納港股通 阿里升逾4％成交169億
港交所：惡劣天氣維持交易 4券商未就緒
港交所：惡劣天氣維持交易 4券商未就緒
蘋果Alphabet歐洲官司敗訴
蘋果Alphabet歐洲官司敗訴
中信里昂：互聯網股看好騰訊美團等
中信里昂：互聯網股看好騰訊美團等
內地上月出口升8.7% 近年半新高 進口顯著放緩 貿易順差擴至910億美元
內地上月出口升8.7% 近年半新高 進口顯著放緩 貿易順差擴至910億美元
中汽協：上月汽車銷量挫11%
中汽協：上月汽車銷量挫11%
彭博：龍光融創擬數月 敲定境內債重組
彭博：龍光融創擬數月 敲定境內債重組
德勤：冀政府設「家辦通」 吸內地高淨值客來港投資
德勤：冀政府設「家辦通」 吸內地高淨值客來港投資
周大福中環概念店開幕 擬5年7500店轉型
周大福中環概念店開幕 擬5年7500店轉型
大股東斥8億增持 金沙中國急升3.4%
大股東斥8億增持 金沙中國急升3.4%
永明金融調查：港消費者對ESG認識有限
永明金融調查：港消費者對ESG認識有限
iPhone 16搭載視覺智能成賣點 港或不會整合ChatGPT
iPhone 16搭載視覺智能成賣點 港或不會整合ChatGPT
華為三折疊屏手機 逾460萬人預約
華為三折疊屏手機 逾460萬人預約
張兆聰：大股東增持 金沙中國開始值博
張兆聰：大股東增持 金沙中國開始值博
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
港元定存高息精選
港元定存高息精選
李俊鋒：債券再成對冲工具？
李俊鋒：債券再成對冲工具？
技術取勝：中國食品博反彈值博
技術取勝：中國食品博反彈值博
楊智佳：剔出港股通 北水重倉內房股沽壓大
楊智佳：剔出港股通 北水重倉內房股沽壓大
周顯：賣豪宅難過賣上市公司
周顯：賣豪宅難過賣上市公司
湯文亮：WFH令經濟衰退
湯文亮：WFH令經濟衰退
新地提速推YOHO Hub II新一座 快開價 強調以市價發售 天璽‧天擬下月登場
新地提速推YOHO Hub II新一座 快開價 強調以市價發售 天璽‧天擬下月登場
YOHO Hub II三房呎租45元 業主回報3.5厘
YOHO Hub II三房呎租45元 業主回報3.5厘
林高演胞弟沽九龍城舊樓 帳賺2744萬
林高演胞弟沽九龍城舊樓 帳賺2744萬
羅守輝1700萬沽堅尼地道單位 料蝕35%
羅守輝1700萬沽堅尼地道單位 料蝕35%
TOWNPLACE WEST KOWLOON 海濱長廊成打卡熱點
TOWNPLACE WEST KOWLOON 海濱長廊成打卡熱點
維港‧雙鑽屆現樓 戶型多元化
維港‧雙鑽屆現樓 戶型多元化
毗鄰都會公園 享綠化景致
毗鄰都會公園 享綠化景致
基金特區：減息在即 施羅德籲多元化投資 保險相連證券助增組合防禦力
基金特區：減息在即 施羅德籲多元化投資 保險相連證券助增組合防禦力