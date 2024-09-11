楊智佳：剔出港股通 北水重倉內房股沽壓大

港股跌多升少 市况難言好轉

《明報》數據資料庫顯示行業分類表現，內房及物管股跌勢慘烈，跌幅達3.91%，上升股份比例只有14%。跌逾一成的內房股不乏投資者熟悉的股份，包括世茂集團（0813）、寶龍控股（1238）、遠洋集團（3377）、華南城（1668）、旭輝控股（0884）、雅居樂（3383），昨日均被剔出港股通名單。這些股份當中，除了世茂的港股通持股比例7.81%，其餘被剔出股份的港股通持股比例均超過10%。被剔出名單後，內地南向投資者便不能買入這些股份，而持股的南向投資者只能單方面沽出股份，有出無入，技術上形成沽壓比買需為大，因此這批北水重倉內房股，錄得顯著下跌。

上述股份全線跌逾一成，甚至跌至52周新低，反映內房股承接力非常脆弱。即使被視為較穩健的內房龍頭股中國海外（0688）及華潤置地（1109），昨日仍分別下跌3%及4.3%，華潤置地股價更跌至6年半低位，跌破了大圓頂頸線，走勢利淡，反映內房股仍是長期弱勢板塊，不宜沾手。

昨日剔出港股通名單的33隻股份，有29隻昨日錄得下跌，當中25隻跌幅超過半成。納入港股通的股份數目同樣為33隻，昨日有21隻股份上升，僅6隻上升超過半成，可見港股投資者對於中小股的信心相當疲弱，偏向沽出多過買入，形成納入升得少、剔出跌得多的現象，北水資金去了買入高市值股的阿里巴巴。

九興大新近期走勢理想 基本因素穩健

除了阿里巴巴因技術問題解決而納入港股通之外，今次能夠納入港股通名單的股份當中，總能發現近期走勢理想、基本因素較穩健的股份，當中包括九興控股（1836）、大新銀行（2356）。

九興控股是優質的代工股份，雖然Nike作為大客，近年銷售表現欠佳，九興控股亦有替JimmyChoo、Balenciaga、Off-White、Prada等高級品牌設計、開發、生產鞋履，可見公司競爭力出色。今年上半年收入增長7.5%，經調整純利上升54%，年度化市盈率8.4倍，股息率6.9厘是吸引水平，是值得持有的港股。至於大新銀行股息率高達8厘，市帳率0.3倍，估值甚低，亦是穩健之選。

不過，要留意的是，九興作為鞋履代工股，以及大新銀行作為本地銀行股，這兩個板塊向來都不太受北水青睞。鞋履、服飾代工股當中，申洲國際（2313）及裕元集團（0551）的北水持股只有3.93%及1.19%，不能寄望九興獲北水追捧。

[楊智佳 數據尋寶]